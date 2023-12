Avsluttet med stil og løftet pokalen

Det var lite å spille for på Aspmyra siste serierunde, men gullsermonien varmet både spillere og tilskuere siste serierunde.

Glimt hadde allerede sikret seriegullet og fotballmessig sto det kun på hvor stor margin man skulle avslutte med.

Derimot for enkelte var det en mer betydningsfull kamp. Isak Amundsen måtte spille for å være kvalifisert til å få gullmedalje, og Amahl Pellegrino måtte få mål eller målgivende for å sette ny målpoengrekord i Eliteserien.

Førstnevnte startet kampen og leverte en av sine beste prestasjoner dette året.

Pellegrino visste tydelig at den rekorden skulle han ha, årets toppscorer brukte bare 19. minutter på å sette ballen i målet og slår dermed Zinckernagel sin målpoeng-rekord fra 2020, når han nå fikk sitt 38. målpoeng Pellegrino.

En indirekte assist fikk han seg også når avsluttingen hans i andre omgang ble reddet av Sarpsborg-keeperen, returen satt Nino Zugelj kontant i mål til 2-0.

Det ble også sluttresultatet og Bodø/Glimt ender med 70 poeng i Eliteserien 2023. Brann gikk på en stor smell i siste serierunde, men siden hverken Tromsø eller Viking som pustet dem i nakken vant i sine kamper, er det bergenserne som tar sølvet med 61 poeng. Tromsø endte på like mange, men dårligere målforskjell.

Vi snakket med stopperbauta Isak Amundsen og trener Kjetil Knutsen etter kampslutt. Dette sa sjefen til oss:

Isak Amundsen fikk mulighet fra start, og tok vare på den. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Neste kamp for de helgule er altså cupfinalen på Ullevaal mot Molde den 9. desember som du hører direkte her fra hovedstaden. Noen få dager etter det reiser vi ned til Belgia og overfører gruppefinalen i Europa Conference League mot Club Brugge den 14. desember.

Radio 3-børsen:

3: Isak Amundsen

Stopperbautaen fikk sjansen fra start i dag, og tok vare på den muligheten for alt den var verdt. Feilfri i dag brønnøygutten og leverer en av sine beste kamper i glimtdrakt. Full kontroll på først Berget og så Opseth, leverte og noen fine raid frem på banen.

2: Brice Wembangomo

Kjempekamp av Brice, god kontroll defensivt i dag. Maigaard slet mot Brice hele kampen. Leverte også flere gode offensive løp, og noen gode innlegg.

1: Amahl Pellegrino

Var tydelig fra start at Pelle skulle sikre seg den målrekorden. Helt på fra start og fikk til slutt scoringen sin. Kunne fått flere både mål og assist i dag, men det ble i det minste en og det var det viktigste.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 24

Faris Pemi 22

Albert Grønbæk 19

Patrick Berg 17

Odin Bjørtuft 14

Ulrik Saltnes 12

Nikita Haikin 11

Adam Sørensen 9

Brice Wembangomo 9

Brede Moe 7

Nino Zugelj 7

Fredrik Bjørkan 7

Hugo Vetlesen 6

Tobias Gulliksen 6

Sondre Sørli 5

Marius Lode 3

Oscar Kapskarmo 3

Magnus Brøndbo 3

Sondre Brunstad Fet 3

Isak Amundsen 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Julian Faye Lund 2