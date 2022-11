Avsluttet med tap

Bodø/Glimt kunne ikke ta seg videre i Europa League uansett resultat i dag, men ville nok avslutte med stil.

Slik ble det imidlertid ikke. De helgule leverte i bunn og grunn en god kamp mot PSV fra Nederland, men et heldig hjørnespark for gjestene sørget for 0-1 til pause. Hjørnespark skulle vise seg å være Glimts svakhet i dag for etter at hjemmelaget(!) fikk et hjørnespark i andreomgangen presterte Glimt å servere PSV alene med keeper til 0-2.

Mye var gjort da og til tross for flere store sjanser klarte aldri Glimt svare, ikke før det var for sent i allefall.

Nuno Zugelj sørget for en trøstescoring tre minutter på overtid, men det endte 1-2 i Bodø.

Det gjorde derimot ikke så mye for Bodø/Glimt ettersom Arsenal gjorde jobben i London og vant over Zurich. Dermed ender Glimt på tredjeplass i gruppen og skal spille sluttspill i Conference League neste år, der hvor Bodø/Glimt kom seg til kvartfinalen forrige sesong.

I play-off runden kan de helgule møte ett av følgende lag:

Anderlecht (Belgia)

Basel (Sveots)

CFR Cluj (Romania)

Dnipro-1 (Ukraina)

Fiorentina (Italia)

Gent (Belgia)

Lech (Polen)

Partizan (Serbia)

Trekningen vil foregå på mandag klokken 14.

Først skal imidlertid Viking komme til Aspmyra på søndag, og den hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Her kan du høre hvordan Kjetil Knutsen oppsummerte tapet:

Radio 3-børsen:

3: Nino Zugelj

Det er alltid like vanskelig å skal gi poeng etter begredelige tap. Men for å gjøre det enkelt for oss så får mannen som kom inn og omsider klarte å sette ballen i mål få toppkarakter. Nydelig vending og iskald avslutning. Burde forøvrig scoret en til noen minutter før, blir spennende å følge denne kanten neste sesong.

2: Albert Grønbæk

Scoret i motsatt oppgjør, men klarte ikke prege kampen i Bodø. Likevel farlig frampå flere ganger, et par skudd like utenfor og flere gode stikkpasninger. Har også noen viktige gjenvinninger i løpet av kampen.

1: Japhet Sery Larsen

Spilte i uvant posisjon på backen og får vel mest poeng fordi han løste det helt greit. Flere gode gjenvinninger og var vanskelig å ha med å gjøre for PSV-angriperne. Forøvrig hans første børspoeng denne sesongen, så velkommen på listen!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 25

Hugo Vetlesen 18

Alfons Sampsted 14

Runar Espejord 11

Nikita Haikin 10

Isak H. Amundsen 8

Ulrik Saltnes 8

Joel Mvuka 7

Ola Solbakken 7

Albert Grønbæk 6

Patrick Berg 5

Nino Zugelj 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Marius Lode 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Elias Hagen 2

Marius Høibråten 2

Japhet Sery Larsen 1

Gilbert Komsoon 1