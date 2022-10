Banket Enga gul og blå

Vålerenga borte har historisk sett vært en tøff nøtt for Bodø/Glimt.

Tidligere i år vant de sin første kamp noen sinne her da de slo samme lag ut av cupen, men de hadde enda til gode å vinne en Eliteseriekamp på dette gresset.

Men det ble det altså nå, og vel så det.

Dramatikken startet allerede etter 14 minutter hvor Pellegrino ble spilt i bakrommet, alene med keeper Sjøeng ble han felt. Dommmer Saggi var raskt oppe med det røde kortet til Vålerengas siste skandse, og dermed var hovedstadslaget redusert til ti mann.

Tre minutter senere sendte Runar Espejord gjestene i føringen og etter dette så aldri Bodø/Glimt seg tilbake. Amahl Pellegrino la på to scoringer til før pause til 0-3.

I andre omgang bremset aldri de helgule. Med scoringer av Ola Solbakken Patrick Berg og Albert Grønbæk endte det med skikkelig kalassifre og hele 0-6 til Bodø/Glimt.

Dermed sikret Glimt seg en solid luke ned til Vålerenga og ligger fortsatt godt ann i kampen om andreplassen, poenget foran Rosenborg som Bodø/Glimt også møter 30. oktober.

Neste kamp for de helgule er imidlertid hjemme mot Kristiansund på Aspmyra om en uke, før turen går til Sveits etter det. Alle kampene hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Aasmund Bjørkan danset som vanlig med seg tre poeng hjem.

Avisa Nordland sin Stian Høgland var på plass i Mixed Zone etter kampslutt og tok prat med blant annet Amahl Pellegrino og Ola Solbakken. Dette sa de:

Her kan du se og høre alle intervjuene til AN etter kampslutt.

Radio 3-børsen:

3: Amahl Pellegrino

For en kamp på toppscoreren, og den suverene sesonglederen av Radio 3-børsen. To viktige scoringer i dag på Pellegrino, samtidig som han sørget for det røde kortet til Vålerengas keeper tidlig i kampen, og dermed bidro til at dette ble en noe enklere oppgave for Glimt.

2: Ola Solbakken

Har ikke helt kommet seg i flytsonen etter det lange skadeoppholdet, men i dag viste han seg fra sin beste side. Scoring og målgivende på trønderen. Synd for Bodø/Glimt at vi mister han ved sesongslutt.

1: Albert Grønbæk

Endelig ble det scoring i Eliteserien på dansken, den smakte godt sier han selv også. I tillegg til å fastsette sluttresultatet leverer han en god kamp offensivt og defensivt, vinner en del viktige baller i dag og styrer spillet på midten.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 24

Hugo Vetlesen 15

Alfons Sampsted 12

Runar Espejord 10

Isak H. Amundsen 8

Ulrik Saltnes 8

Joel Mvuka 7

Nikita Haikin 7

Patrick Berg 5

Ola Solbakken 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Albert Grønbæk 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Marius Lode 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Elias Hagen 2

Nino Zugelj 2

Marius Høibråten 2

Gilbert Komsoon 1