Banket gullrivalen

Bodø/Glimt har et godt feste på det edleste medalje, kun Odd og Molde er i nærheten poengmessig. Men filleristing av nettopp Odd i dag sørger for at Glimt øker luken til begge lagene.

For noen små seier skulle det ikke bli selv om kampen startet på verst mulig vis for de helgule. Etter kun 47 sekunder satt gjestene ballen i målet til 0-1.

Kanskje det var ruskværet som var grunnen til den ruskete startet til Glimt, men heldigvis brukte ikke hjemmelaget lang tid på å svare. Først fikk Glimt en hjelpende hånd av Odd sin keeper som slo ballen i eget mål. Hauge satt like etter ballen i mål på straffe, etterfulgt av en Saltnesscoring, bommet Hauge på straffe men scoret sitt andre like etterpå og satt 4-1 til pause.

Glimt åpnet andreomgangen tregt men to mål på 4 minutter fra Saltnes og Boniface pongterte kampen for hjemmelaget som vant utrolige 6-1 over laget som ligger på tredjeplass.

Kjetil Knutsen ønsker fortsatt ikke å snakker for mye om gull til Bodø/Glimt etter kampen, men var klar på en ting.

– Vi ser på det som kan gjøre oss bedre men at vi kjemper om gullet er det ingen tvil om sa han etter kampen.

Ulrik Saltnes fikk seg to scoringer i dag. Fornøyd med det men takket laget etter kampslutt.

– Det er alltid gøy å score mål og få målpoeng, men det viktigste er at laget vinner sa han til Radio 3.

