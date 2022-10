Ble smågutter mot Arsenal

Det var kanskje ikke mange som ga Bodø/Glimt store sjanser mot Arsenal på gigantiske Emirates. Det skulle også vise seg at oppgaven ble litt for tøff.

Hjemmelaget gikk ut i hundre og dominerte kampen fra første spark. De helgule hadde en god periode rundt kvarteret, men etter 23 minutter kom scoringen til hjemmelaget, og da ble det mørkt.

Etter Nketiahs scoring doblet Holding ledelsen fire minutter senere. Bodø/Glimt hadde ikke et eneste skudd på mål i første omgang.

Til tross for en svak start på kampen var det et helt annet Glimtlag som kom ut i andre omgang.

Plutselig viste spillerne lyst og var nære flere ganger til å redusere.

Det ville seg dog ikke for Glimt som møtte sine solide overmenn i dag, og må se seg slått 3-0 i London.

Ingen grunn til å deppe av det, fortsatt er Glimt på delt andreplass i gruppen og det er enda tre kamper igjen. De helgule har også mulighet å svare mot nettopp Arsenal hjemme på Aspmyra om bare en uke. Her har også Glimt nå 14 strake hjemmeseiere i Europa og vil nok gjøre det de kan for at nummer 15 kommer neste torsdag.

Nikita Haikin gjorde en god figur i Bodø/Glimt-buret og hindret et enda styggere resultat. Hør hva han hadde å si etter kampslutt hvor han blant annet hintet litt om at det fort er i nettopp England han spiller neste år.

Marius Lode hadde i likhet med resten av Glimtlaget en trøblet første omgang, men tok seg veldig opp i andre omgang. Dette sa han etter kampslutt:

Neste kamp for Bodø/Glimt er allerede på søndag mot Sandefjord. Arsenal ser vi igjen i Bodø om en uke og begge kampene hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Bodø/Glimt-supporterne

De kommer ikke med på sammenlagtbørsen, men de fortjener så mye skryt at vi gir rett og slett glimtfansen toppkarakteren på børsen i dag! Et helt sinnsykt liv holdt bodøværingene på tribunen og utsang Emirates gjennom 90 miutter!

2: Nikita Haikin

Måtte ut å hente ballen tre ganger i dag men kan nok ikke belastes for noen av dem. Hadde en fantomredning da Vieira ble spilt gjennom og også en god redning på frisparket til Xhaka.

1: Marius Lode

Blir bedre og bedre i glimtdrakta. For første gang siden returen tilbake med vante stopper Moe. Litt rusten i starten som han selv sa, men hvis de finner tonen igjen er det nok ikke lang tid før vi har norges desidert beste midtstopper-par tilbake.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Hugo Vetlesen 12

Alfons Sampsted 10

Runar Espejord 9

Isak H. Amundsen 8

Joel Mvuka 7

Ulrik Saltnes 7

Nikita Haikin 7

Patrick Berg 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Lars-Jørgen Salvesen 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Albert Grønbæk 3

Elias Hagen 2

Nino Zugelj 2

Marius Høibråten 2

Marius Lode 1

Gilbert Komsoon 1