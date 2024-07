Bodø/Glimt knuste tabellnaboen

Alt var duket for en god fotballkamp med et utsolgt Aspmyra og nydelig vær, det ble det. Det var også ventet en jevn batalje mellom tabelleneren og toeren, det ble det imidlertid ikke.

For kampen ble fullstendig snudd på hode etter ni minutter, da bortelagets Sivert Nilsen vartet opp med først en stygg takling, og minutter senere fulgte opp med kanskje den styggeste taklingen vi får se på Aspmyra i år.

Fasiten ble naturlig nok rødt kort og Brann var en mann mindre etter bare ti minutter spilt.

Bodø/Glimt har ikke alltid vært overbevisende i overtall, men i dag var de helgule helt dominante.

Nitten minutter sto det på uret da Ulrik Saltnes header inn 1-0 til Glimt, det så også lenge ut som skulle være stillingen til pause.

Men på overtiden av første omgang fikk Bodø/Glimt en gratis corner da Pedersen holdt på å sentre ballen i eget mål, men corner ble det i stedet og det utnyttet Glimt til det fulle hvor ballen landet hos Gundersen som måket ballen inn til 2-0.

I andre omgang fortsatte Glimt der de slapp og ti minutter ut i omgangen ramlet ballen ned til Patrick Berg som noe heldig på volley sendte Glimt opp i 3-0.

Heldig var det derimot ikke da samme mann vartet opp med et kremrhus som sendte Glimt opp til 4-0 kvarteret før slutt.

Glimt var ikke ferdige, og like før slutt landet ballen hos Sondre Fet som i comebacket sitt fikk satt prikken over ien til 5-0.

En forsvarstabbe sørget for 5-1 på overtiden, men det stoppet på ingen måte Glimt å regelrett knuse tabelltoeren og med det skaffe seg en liten luke.

Ulrik Saltnes var tydelig fortvilet etter Sivert Nilsen sine fryktelige taklinger som hører mer hjemme i et MMA-bur enn på en fotballbane, hvor han også var offer for det første angrepet fra Brannspilleren, men gledet seg over storseier og ble litt målløs av skryten han fikk av oss etter kampslutt. Dette sa han til oss:

Sondre Fet fikk sine første minutter på lang tid og kronet comebacket med scoring. Dette sa den blide sunnmøringen til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Nok en kanonkamp av kapteinen, dominant fra start og to scoringer i dag, den ene av det vakre slaget. Tar tydelig kontroll i overtallsspillet og styrer kampen fra sin midtbaneposisjon. Gjør en kapteins jobb i situasjonen rundt utvisningen.

2: Ulrik Saltnes

Fortsetter å vise hvor viktig han er i dette glimtlaget kamp etter kamp. Sørger for at alt løsner i dag med den første scoringen. Er ikke noe annet lag i Skandinavia det er så vanskelig å spille seg til fast plass på midtbanen nå som i dette glimtlaget.

1: Brede Moe

Er også en grei kamp om plassen på midtstopperposisjonene til Glimt. Brede Moe viser i likhet som den andre klubbveteranen Saltnes at de fortsatt har noe på dette Glimtlaget å gjøre. Enorm i første omgang Moe, og bestandig på rett tid til rett sted. Måtte dessverre gi seg etter timen, men trolig bare en liten lårhøne og tilbake neste uke.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

15 Patrick Berg

12 Albert Grønbæk

12 Fredrik Bjørkan

10 Jostein Gundersen

9 Ulrik Saltnes

7 Nikita Haikin

6 Fredrik Sjøvold

5 Jens Petter Hauge

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj

Neste kamp for Bodø/Glimt er borte mot Sandefjord lørdag den 13 juli, også den hører du direkte på Radio 3.