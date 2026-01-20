Bodø/Glimt – Manchester City: Før kampen

Bodø/Glimt står ovenfor sin kanskje hittills største test når Manchester City sitt stjernegalleri kommer til Bodø og Aspmyra.

Med et sterkt uavgjortresultat fra Dortmundkampen er Glimtspillerne fulle av selvtillit og håper å klare nok en mirakel på eget gress.

Håpet om avansement er nok ute for Bodø/Glimt denne gang, men skulle Glimt klare det utrolige og vinne både hjemme mot City og borte mot Atletico Madrid i siste runde er det fortsatt en mulighet for helgult avansement, men den er syltynn altså.

Som vanlig har vi samlet litt interessant informasjon du kan briljere med på supportervorsipel før kamp i vår før kamp sak. Vi starter med fem funfacts om Manchester City.

Eldst i byen

Mange tror kanskje at det er Manchester United som er det eldste laget av de to store i Manchester, da de røde har en del mer historie å vise til og mange sikkert tror City ble grunnlagt for rundt 15 år siden da de ble pengedopet av oljepenger fra midtøsten og derfor ble et lag å regne med i toppen. Men City er altså stiftet i 1880 hele 22 år før United.

Startet som et kirkelag

Klubben het opprinnelig St. Mark’s (West Gorton) og ble dannet for å holde unge menn borte fra kriminalitet og alkohol. Etter navnebyttet til “City” ga supporterne kallenavnet Citizens.

Rekordlaget

Som nevnt ble City pengedopet på slutten av 2000-tallet som har sørget for dagens suksess. Det har også medført en del rekorder. I 2017/18 sesongen slo City rekorden for både flest poeng og flest mål scoret i en sesong med 100 poeng og 106 mål scoret.

Jojo-laget

Men før denne pengedopingen som mange mener ødelegger sporten var det ikke en dans på roser for City. Laget gikk mye opp og ned i divisjonene og i 1938 rykket de blå ned året etter de vant ligaen, det er unikt i engelsk fotball.

Agueroooooooooooo

Citys første ligatittel i oljetiden kom i 2012, og det legendariske øyeblikket da Aguero avgjorde for City over tre minutter på overtid i siste kamp er kåret til det mest dramatiske øyeblikket i Premier Leagues historie. Mange kjenner nok godt til kommentatorens Aguero-rop i den kampen!

Innbyrdes

Det er kanskje ikke alle som vet, men Bodø/Glimt har faktisk møtt Manchester City før, ikke i en tellende kamp, men i en treningskamp på Aspmyra. Året var 1994 og Bodø/Glimt høvlet over City og vant hele 5-1! Det var gode tider før arabiske oljepenger ødela fotballen si! Så får vi se om Glimt klarer noe tilsvarende i kveld mot en noe bedre utgave av City.

Utover treningskamper hvor Glimt også har slått blant annet Wolverhampton så er Bodø/Glimt sin statistikk mot engelsk motstand noe dyster.

Bodø/Glimt tok ett poeng, men burde tatt tre da spurvene nord for London stjal med seg ett poeng fra Bodø i starten av denne Champions League kampanjen, det var første kamp Glimt ikke tapte mot Engelsk motstand.

Før det har man tapt to kamper i semifinalen i Europa League mot nettopp Tottenham. En gang mot Manchester United på bortebane, den også noe ufortjent får vi vel si. Også tapte Glimt to ganger mot Arsenal i gruppespillet i Europa League i 2022.

For Manchester City sin del blir dette faktisk deres første møte mot norsk motstand i en tellende kamp. Det skyldes naturligvis at før City ble pengedopet spilte de ikke mye europafotball da de var et ganske middels engelsk lag. Så får vi håpe Glimt klarer å gi de lyseblå en tøff start på deres første Norgeeventyr.

Dommer

Det er en Tysk dommer som skal dømme oppgjøret, og i liket med Glimt debuterer han i Champions League denne sesongen.

Sven Jablonski er mannen som skal lede Glimt mot Manchester City. 35-åringen fra Bremen i Champions League så sent som i november i fjor, i kampen mellom Pafos og Villareal.

Hør kampen direkte på Radio 3

Så blir det spennende å se hva Glimt klarer å få til mot blodpengelaget fra Manchester. Tørrfesk beats oilmoney var det noen som en gang sa. Kampen hører du som vanlig direkte på DIN lokalradio med masse engasjement.