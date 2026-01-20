BODØ/GLIMT RYSTET CITY OG HÅPET LEVER

Bodø/Glimt har levert en del historiske Europakvelder til nå, men tirsdag 20. januar skriver seg nå inn som en av de største.

Bodø/Glimt var ikke levnet mange sjanser mot oljepengedopede Manchester City med fullt av stjerner, og blant annet en Erling Haaland som tjener mer enn hele Glimtlaget til sammen.

Men som de gule heltene har vist så mange gange tidligere så er de best når det virkelig gjelder.

Glimt åpnet godt å kom tidlig til sjanser mot City, tross det var gjestene som hadde mest ballinnehav.

Og etter 22. minutter smalt det. Et innlegg ble sendt mot Kasper Høgh på bakerste stolpe, dansken banket inn kampens første scoring og 1-0 til Glimt var et faktum.

Manchester City hadde såvidt rukket å ta avsparker før Glimt satt på turboen igjen. Jens Petter Hauge vant ballen høyt i banen og spilte den perfekt til Kasper Høgh. Alene med keeper gjorde dansken ingen feil og på to minutter leder plutselig de helgule 2-0.

En profesjonell førsteomgang av Glimt hvor de holdt på ledelsen resten av omgangen gjorde at eventyret fra nord gikk til pause med en solid ledelse mot stjernegalleriet fra England.

Andre omgang fortsatte som den første, City hadde mye ball, men Glimt skapte sjansene.

Like før timen var spilt smalt det igjen og vi fikk servert en kunstscoring av de sjeldne fra Jens Petter Hauge. Driblefanten gjorde det han kan best og dro seg fri innover i banen, og curlet ballen elegang uttakbart for citykeeperen. Kanskje Aspmyras vakreste scoring noen sinne.

City tente håpet med en redusering like etterpå, men når Rodri dro på seg to gule kort og dermed et rødt kort tid etter var mye gjort.

City med ti mann klarte aldri komme tilbake mot mektige Bodø/Glimt som dermed vant 3-1 og tok tre knallsterke poeng mot City.

Sjansen er fortsatt ikke så alt for stor, men med seier mot Atletico Madrid i siste runde kan faktisk Glimt avansere videre. Den spenningen hører du som vanlig direkte på DIN lokalradio.

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Man har sagt det før, og man kan si det igjen. Hauge er en big game player! For en kamp han leverer i dag. Vinner ballen høyt på 2-0 og legger den perfekt til Høgh. 3-0 er en historie i seg selv og klassisk JP! Dribler halve Manchester i ring og banker inn 3-0. For en scoring, for en spiller!

2: Kasper Høgh

Kasper Høgh har hatt sine utfordirnger siste halvet året, ingen tvil om det, men nå kan det kanskje endelig løsne for dansken. Fantastisk spill av spydspissen med sine to scoringer. Rett sted til rett tid akkurat slik en toppscorer skal være. Er dette starten på noe stort for han?

1: Ole Dirdrik Blomberg

Mye hvilte på skuldrene til Blomberg etter salget av Jørgensen, og han viser i dag at han er klar for den tilliten. Målgivende på 1-0 og sørger også for at Rodri blir utvist. God kamp av Blomberg som er svært delaktig i tre poeng!

Radio 3 børsen går som kjent fra år til år og siden dette var årets første kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

3 Jens Petter Hauge

2 Kasper Høgh

1 Ole Didrik Blomberg

Tidligere vinnere av Radio 3-børsen:

2025: Patrick Berg 28p

2024: Patrick Berg 36p

2023: Amahl Pellegrino 24p

2022: Amahl Pellegrino 27p

2021: Hugo Vetlesen 23p

2020: Phillip Zinckernagel 30p

2019: Håkon Evjen 25p