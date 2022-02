Bodø/Glimt sjokkerte igjen

De gule heltene slutter aldri å imponere. Denne gangen stilnet Kjetil Knutsen’s menn 60.000 Celtic-fans i Skottland.

Det var få som hadde gitt de helgule noen sjanse mot storheten Celtic på bortebane. Men nok en gang, selv også etter denne gangen mistet flere sentrale spillere imponerte Glimt igjen.

Runar Espejord hadde bare spilt en tellende kamp i seks minutter før han satte sin første scoring og 0-1 til Glimt, som også ble pauseresultatet.

Andre omgang var ikke ti minutter gammel før Pellegrino satt ballen forbi en utspilt Joe Hart.

Celtic Park ristet når vertene reduserte ti minutter før slutt. Det til liten nytte da de helgule gikk rett i angrep og Hugo Vetlesen smadret inn 1-3 bak en smått sjokkert tidligere England-keeper.

Her kan du se pressekonferansen etter kampslutt.

Kjetil Knutsen var godt fornøyd med resultatet men tar ingen avansement på forskudd.

– Vi er kun halvveis og det er en kamp igjen på Aspmyra, sa han på pressekonferansen.

Hugo Vetlesen og Runar Espejord noterte seg for hver sin scoring. Også de fornøyde etter kampslutt, Espejord som bare brukte seks minutter på å score for sin nye klubb la ikke skjul på at det var en drømmedebut for de helgule.

– Den var okay den, en fin opplevelse, sa han.

Hugo på sin side satt et kremmerhus i mål, noe han blir å huske.

– Det er nok den viktigste scoringen jeg har hatt i karrieren, sa Vetlesen på pressekonferansen.