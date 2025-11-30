Bodø/Glimt vant sølv i Eliteserien 2025

Bodø/Glimt gjorde jobben hjemme mot Fredrikstad i siste serierunde, dessverre gjorde Viking også det i Stavanger så da ble det sølv på de helgule.

Glimt var avhengig av hjelp fra Vålerenga dersom det skulle bli gull for tredje året på rad, Viking ble dessverre alt for sterke for dem på hjemmebane og vant hele 5-1 og sikret dermed gull.

For Bodø/Glimt sin del måtte de uansett slå Fredrikstad hjemme, og de helgule avsluttet Eliteseriesesongen med stil.

De helgule tok umiddelbart initiativet i kampen, og etter en halvtime kom den første scoringen. Jens Petter Hauge banket til på halv volley og sendte de helgule til himmels.

Rett før pause doblet Glimt ledelsen, denne gangen med Fredrik Bjørkan som headet ballen i mål for Glimt.

Men de helgule var ikke ferdige der, for to minutter på overtid av den første omgangen så fikk vi servert nok en hodescoring, denne gangen fra Blomberg som satte den kraftigste headingen Aspmyra har sett i nettet til 3-0.

Dessverre var allerede her alt gullhåp i realiteten over da Viking ledet med samme sifre i Stavanger.

Men det hindret ikke Glimt i å avslutte sesongen med et brak. Kvarteret ut i andre omgang så var det Andreas Helmersen sin tur, som satte inn en scoring etter en forsvarstabbe til 4-0.

Kronen på verket sto Mathias Jørgensen for da han som innbytter kom inn å stanget inn 5-0 til hjemmelaget.

Dermed ble Glimt laget som scoret mest i Eliteserien 2025 og slapp inn minst. Likevel ble det ett poeng mindre en Viking og et noe surt sølv måtte derfor inkasseres denne gangen.

Men selv om Eliteserien er over for denne gangen er det fortsatt tre kamper igjen av sesongen og neste utfordring er mot Borussia Dortmund på bortebane, som du selvfølgelig hører direkte her på kanalen.

Mathias Jørgensen kom inn og leverte scoring igjen, dette sa han til oss etter kampslutt:

Andreas Helmersen fikk «endelig» tillit fra start og svarte med scoring. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Andreas Helmersen

Kriger gjennom hele kampen på topp og vinner flere dueller hvor han setter opp medspillere til sjanser. Får tillit fra start og benytter anledningen med å score. Burde satt en til på tampen. Fikk han vist nok til å starte i Tyskland mon tro?

2: Fredrik Bjørkan

Også han på scoringslista i dag med en heading i mål. Bidro til at det ble smultring selv om Fredrikstad aldri var nære i realiteten.

1: Ole Didrik Blomberg

Mål og assist på Blomberg i dag som leverer en god kamp fra start!

