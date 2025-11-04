Champions League drømmen mer eller mindre over etter bittert hjemmetap

Monaco hjemme var det antatt letteste av de vanskelige oppgavene Glimt står ovenfor denne Champions League høsten. Etter hjemmetapet blir det nærmest en umulig oppgave for Glimt å ta seg videre.

Bodø/Glimt møtte de fire antatt svakeste motstanderne på de fire første kampene, og står med kun to poeng etter dette. Det blir ingen enkel oppgave for Glimt nå og skal ta 8-9 poeng mot Juventus, Dortmund, Manchester City og Atletico Madrid som er det man fort er nødt til for å gå videre.

Så selv om det matematisk fortsatt er mulig er sjansene små for noe Champions League sluttspill denne gang.

Bodø/Glimt startet bra hjemme mot Monaco, og det var lenge tydelig at dette var en kamp de helgule kunne vinne.

Men akkurat som mot Vålerenga, Brann og Molde i de tre foregående kampene slapp de helgule inn mål rett før pause.

Det verste tidspunktet man kan slippe inn sies det, og det ble det kanskje for Glimt denne gang.

Likevel kom de helgule ut i andre omgang i hundre, og dominerte kampen. En god keeper for hjemmelaget og en enorm utur er vel eneste som hindret Bodø/Glimt å utligne i andre omgang, etter at de var ekstremt nært ved flere anledninger.

Men i stedet for scoring ble heller vondt til verre da Jostein Gunderen, som kom inn i pausen, fikk direkte rødt kort ti minutter før slutt. Etter dette kontrollerte Monaco inn seieren og hjemmelaget klarte ikke skape all verden.

Som nevnt med tap hjemme i dag skal det veldig mye til for at Bodø/Glimt tar seg videre, så nå handler det mest om å forsøke sanke mest mulig poeng og skaffe seg god erfaring på de fire siste Champions League kampene.

Viktigst av alt nå blir kampen om seriegull, hvor Bodø/Glimt nok er nødt å vinne tre på rad for å kunne innkassere det tredje strake gullet, samtidig som de er avhengig av at Viking avgir poeng i minst en kamp.

Første utfordring der er Bryne på hjemmebane førstkommende søndag, som du selvfølgelig hører direkte her på DIN lokalradio.

Sondre Auklend var skuffet etter kampslutt, dette sa han i pressesonen etter kampen:

Jostein Gundersen fikk et brutalt comeback med direkte rødt kort. Dette hadde han å si om kampen og den situasjonen:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Sjøvold

En god kamp av høyrebacken som gjør flere veldig gode defensive jobber. Slipper mer eller mindre ingenting forbi seg i dag.

2: Odin Bjørtuft

Også han veldig god defensivt i dag, har bra kontroll på Balogun. Ikke involvert i baklengsmålet.

1: Sondre Auklend

Kriger som en helt Sondre, men får dessverre ikke noe scoring i dag han heller. Skaper blant annet frispark i farlig posisjon som var blant det nærmeste Glimt kom scoring i dag.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

28 Patrick Berg

26 Jens Petter Hauge

23 Ulrik Saltnes

21 Nikita Haikin

20 Odin Bjørtuft

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

12 Fredrik Sjøvold

11 Andreas Helmersen

10 Haitam Aleesami

10 Sondre Auklend

9 Ole Didrik Blomberg

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

5 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo