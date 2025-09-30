Champions League feber i Bodø

En fjern barndomsdrøm for mange, inkludert kaptein Patrick Berg, blir realitet i dag. Bodø/Glimt skal spille Champions League på Aspmyra.

Det hadde nok ikke selv den mest optimistiske Glimtsupporter sett for seg for åtte år siden på denne dag da Glimt sikret opprykk til Eliteserien etter 4-1 seier hjemme mot Florø, men i dag skjer det. Aspmyra er allerede pyntet i de vakreste Champions League dekorasjoner, og i byen herjer det en gul Champions League feber. I denne saken oppdaterer vi det som er verdt å vite før storkampen.

Får Bodø/Glimt sin revansje mot tottene? Laget som stoppet Europa League drømmen for de helgule. Det er det lov å tro på, og noe Kjetil Knutsen og Nikita Haikin var optimistke på dagen før dagen. Dette sa Nikita Haikin før storoppgjøret på Aspmyra:

Kjetil Knuten er som vanlig nøktern i sine uttalelser, og hadde følgende å fortelle dagen før dagen:

Vi var som vanlig på plass på treningen dagen før dagen. Her kan du se vår direktesending fra Glimts trening på Aspmyra.

Motstanderen

Vi begynner å bli litt kjent med de hvite fra den nordligste delen av Englands hovedstad. Dette blir tross alt tredje møte med Tottenham i 2025. For mange var dermed dette en veldig kjedelig trekning mot et lag man nettopp har møtt. Men det gir selvfølgelig de helgule en god mulighet til revansj mot tottene!

Tottenham har i likhet med Bodø/Glimt flere nøkkelspillere ute til denne kampen, her kan vi nevnte blant anent Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, James Maddison og Dominic Solanke.

Hovedstadslaget har fått en god start på sin Premier League sesong og ligger på en fjerdeplass, langt over det man kan forvente fra laget som endte på plassen over nedrykk forrige sesong. De kommer likevel fra et smått skuffende 1-1 resultat mot tabelljumbo Wolverhampton.

Her er fem «funfacts» om Champions League-motstanderen til Bodø/Glimt:

«Spursy» er et begrep – blant fotballfans har uttrykket «to do a Spurs» eller «Spursy» blitt synonymt med å kollapse når det gjelder som mest, selv når laget har hatt alt i egne hender.

Lenge uten ligagull – Tottenham har ikke vunnet ligaen siden 1961, noe som betyr at flere generasjoner Spurs-fans aldri har sett laget sitt bli ligamestre.

Champions League-finalen i 2019 – Spurs klarte å nå sin første finale noensinne etter et mirakuløst comeback mot Ajax, bare for å tape en heller tam kamp 2–0 mot Liverpool.

Store trenere, lite troféer – selv profiler som José Mourinho og Antonio Conte, kjent for å vinne nesten overalt, dro fra Spurs uten å ha vunnet noe som helst.

Stadion som er bedre enn laget – Tottenham Hotspur Stadium regnes som et av de mest moderne og imponerende fotballstadionene i verden, men mange påpeker ironien i at fasilitetene er verdensklasse, mens troféskapet støver ned.

Dommeren

Som vanlig er det viktig å se på dommeren i kampen. Kampen dømmes av Slovakeren Ivan Kružliak, som i liket med Bodø/Glimt er ny på Champions League-nivå, mens i likhet med de helgule har dømt kvalifiseringskamper og en del kamper i de lavere europeiske turneringene.

Han har også dømt Bodø/Glimt to ganger tidligere, og kan sies være en lykkedommer for Bodø/Glimt i og med at Glimt vant begge kampene, eller en seier og en kamp som sørget for avansement. Hjemme mot Røde Stjerne hvor det ble 2-1 til Glimt, og den utrolig spennende Conference League-kampen mot AZ Alkmaar hvor Alfons Sampsted sikret uavgjort og dermed avansement for Bodø/Glimt i ekstraomgangene.

Dessverre har han også dømt Tottenham to ganger hvor de også har vunnet begge kampene med Slovaken som dommer.

Bodø/Glimt

De helgule kommer inn i kampen med mye selvtillit og et håp om å ta tre poeng. Skal Glimt ta seg videre i Champions League er man nærmest avhengig av å ta poeng i samtlige hjemmekamper. Bodø/Glimt har slitt lenge med skadeplager og mangler blant annet viktige profiler som Ulrik Saltnes, Brede Moe, Ola Brynhildsen og Daniel Bassi til denne kampen. Sistnevnte som ble den store helten i første Champions League-kamp mot Slavia Praha. Han pådro seg en strekkskade i cupkampen mot Odd, og er trolig ute til etter landslagspausen neste uke, men forhåpentligvis tilbake til da Glimt skal til Istanbul i oktober.

De gode nyhetene er at kantene Isak Määttä og Ole-Didrik Blomberg er tilbake, men om de er klare til startplass gjenstår å se.

Trolig lagoppstilling for Bodø/Glimt blir dermed: Nikita Haikin – Fredrik Bjørkan, Jostein Gundersen, Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold – Sondre Auklend, Patrick Berg, Håkon Evjen – Jens Petter Hauge, Kasper Høgh, Isak Määttä. Med en noe usikkerhet på høyre vingplass, Jørgensen og Riisnæs er nok også aktuelle der.

Før kampen blir det god stemning på supporterpubene til Glimtsupporterne, vi kommer tilbake med stemningsrapporter derfra.