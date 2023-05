Dæven, deilig!

Det er alltid like deilig å slå Rosenborg, og dagens sliteseier var definitivt inget unntak.

Fem mål, to røde kort og en håndfull gule er ofte oppskriften til en god kamp, og dette var intet unntak.

Bodø/Glimt fikk en drømmeåpning med scoring av Faris Pemi etter bare syv minutter da han kriget seg gjennom og satte inn 1-0 alene med keeper Hansen.

Aspmyra gikk til himmels, men euforien varte ikke lenge. Fire minutter senere kan det diskuteres om Mvuka burde fått frispark, det fikk han ikke og gjestene fikk en overgang fire mot to, oppskriftsmessig satt trønderne den i mål.

Like før pause headet Hugo Vetlesen ballen i mål uten at hverken dommer, linjedommer eller VAR fikk det med seg. Fotografen til NRK Nordland gjorde derimot det og viser tydelig Glimt er snytt for scoring.

Vetlesen fikk heldigvis scoringen sin like etter da han fikk styrt et Pellegrino-innlegg i mål til 2-1 rett før lagene gikk inn til pause.

Andre omgang skulle bli minst like dramatisk. Rosenborg svarte et lite kvarter ut i omgangen og fikk sin andre utligning for dagen.

Heldigvis skulle det blir den siste og heldigvis svarte Glimt kontant. Ikke to minutter hadde gått da Aspmyra ble sendt til himmels nok en gang. Denne gangen var det Mvuka som sto på bakerste stolpe hvor han kunne pirke inn en ball fra Grønbæk til 3-2 og sluttresultatet.

Spenningen var dog ikke slutt. I det 72. minutt bytter Rosenborg inn veteranen Per Ciljan Skjelbred, fire minutter senere får han direkte rødt kort etter en stygg takling på Fredrik Bjørkan.

Bodø/Glimt fikk ikke spille med en mann mer så alt for lenge, for i løpet av de ti neste minuttene presterer Marius Lode å dra på seg to gule kort, og blir dermed sendt tidlig i dusjen han også, og lagene fullførte 10 mot 10, uten at noen klarte å score i sluttminuttene.

Dermed ender det med Glimtseier og Bodø/Glimt troner nå på førsteplass med hele syv poeng ned til nummer to, med en kamp mer spilt. Neste kamp for de helgule er slaget om Nord-Norge i Tromsø 16. mai. Den hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Endelig har det løsnet litt for Faris Pemi i glimtdrakta. Dette sa han etter kampslutt:

Kjetil Knutsen var fornøyd etter kampslutt, men mener Glimt må opp noen hakk før neste kamp mot Tromsø. Kjetil fikk se bildebevis på at Glimt var frarøvet en scoring under praten, hør reaksjonen hans her:

Radio 3-børsen:

3: Amahl Pellegrino

Avslutningsskoene ble igjen i garderoben i dag, men innleggsfoten var definitivt med. To assist og en hockeyassist på Pelle i dag. Flere skumle innlegg som kunne endt i flere mål. Reitan ble smågutt mot fjorårets topscorer.

2: Hugo Vetlesen

Nok en scoring på Hugo som er tilbake etter sykdom på sitt beste. Snytt for en andre scoring også i dag, men ganske imponerende at Vetlesen med 1.77 over strømpelesten header to baller i mål i dag, selv om bare en av de fikk stå.

1: Faris Pemi

Oksen på topp fortsetter å levere. Vinner kampen mot LSK på egenhånd, og scorer en viktig åpningsscoring i dag hvor han virkelig får vist hva som bor i han. Tromsø, watch out!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 10

Amahl Pellegrino 9

Odin Bjørtuft 6

Hugo Vetlesen 6

Patrick Berg 4

Adam Sørensen 4

Faris Pemi 4

Nino Zugelj 3

Fredrik Bjørkan 2

Runar Espejord 2

Brice Wembangomo 1