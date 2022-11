De fem beste øyeblikkene i 2022

Bodø/Glimt har lagt bak seg nok et godt sportsår i 2022.

Året bydde blant annet på cupsølv, seriesølv og det største var at de gule heltene nådde helt til kvartfinale i debuten sin i en Europeisk turnering.

Mange gode opplevelser ble det også i Champions League-kvalikk og Europa League gruppespill.

Til vinteren venter nytt sluttspill i Europa og det gleder vi oss voldsomt til, men mens vi venter skal vi se tilbake på de fem beste øyeblikkene i året som har gått, og hvordan de øyeblikkene hørtes ut på Radio 3 Bodø.

Vi kommenterer alle Bodø/Glimt sine kamper direkte, og det har blitt mildt sagt blitt mye glede og eufori på eteren gjennom sesongen.

Nedover her kan du høre de fem beste øyeblikkene på Radio 3 Bodø fra Glimtåret 2022:

5. Plass:

Bodø/Glimt – Viking, Hugo Vetlesen (5)-4

Sølv i Eliteserien så lenge ut til å være tapt hjemme mot Viking i nest siste serierunde, men et eventyrlig comeback fikk virkelig prikken over i’ien, toppen av kransekaka, spikern rett på hode, ja alle klisjeer da Vetlesen scoret årets mål på Aspmyra. At mikrofonene til kommentatorene peaket helt da ballen gikk i målet sier sitt om hvordan euforien var her.

4. Plass:

Bodø/Glimt – Tromsø, Joel Mvuka (1)-1

Alt i alt ble jo slaget om Nord-Norge en gigantisk skuffelse for Bodø/Glimt, en kamp som for mange vil bli husket som en kamp preget av dommmerskandaler, og en kamp sett tilbake på gjør det litt enklere å akseptere VAR sin ankomst til norsk fotball neste år. En kamp hvor storebror oppskriftsmessig skulle sende lillebror hjem i skam, i stedet yppet gjestene seg og gjorde det svært tøft for storfavorittene fra Bodø. Men på overtid skjedde det noe magisk i denne kampen da unggutten Joel Mugisha Mvuka ble spilt gjennom og reddet æren til de gule heltene.

3. Plass:

Celtic – Bodø/Glimt, Hugo Vetlesen 1-(3)

Da Bodø/Glimt trakk Celtic i Play-Off til Conference League ble det nok delte meninger. En del jublet for at det var en utrolig kul trekning mot et utrolig kult lag og en fantastisk stadion. Samtidig tenkte nok mange at dette ble en svært tøff oppgave for Bodø/Glimt og at europaeventyret skulle si stopp her. Det var nok mange både nordmenn og skotter som ble sjokkerte da først Runar Espejord sendte Glimt i føringen etter bare få minutter, i hans debut. Intet mindre glede ble da Glimt doblet ledelsen etter pause. Celtic fikk en redusering og 50.000 forventingsfulle Celtic-supportere regnet nok med at nå kom de tilbake, da skulle de få seg et skikkelig støkk når Hugo Vetlesen ladet kanonen fra 25 meters hold, og nærmest tømte Celtic Park for hjemmesupportere! For et øyeblikk det var!

2. Plass:

Bodø/Glimt – Roma, Hugo Vetlesen (2)-1

Etter å ha sjokkert Roma to ganger, knust Celtic og overbevist mot AZ var det nok mange som hadde troa på at vi kunne ta romenerne igjen. Samtidig var nok Roma det laget de færreste ønsket seg i kvartfinalen. Det var gjestene fra Roma som startet best denne gangen og gikk til pause med 0-1. Ulrik Saltnes fikk Aspmyra til å eksplodere litt ut i andre omgang, men det var på overtid det virkelig tok fyr. Som denne kåringen viser, da han står for tre av fem øyeblikk, var det nok en gang Hugo Vetlesen som slo til da det gjaldt som mest. Årets spiller for Bodø/Glimt fikk muligheten å tok den til de grader, det runger fortsatt i Børvasstindan etter scoringen til Hugo denne aprilkvelden i Bodø. Men klart at det ble scoring når vår kommentator «følte på seg at her blir det mål».

1. Plass:

AZ Alkmaar – Bodø/Glimt, Alfons Sampsted 2-(2)

Så var det altså det øyeblikket som gav oss mest eufori i året 2022. Etter å ha slått AZ på hjemmebane var utfordingen langt tøffere i Nederland. Kampen utviklet seg også til å bli en skikkelig Europa-sluttspillkamp verdig. Det måtte ekstraomganger til for å skille lagene da begge lagene vant 2-1 på hjemmebane etter ordinær tid. Like langt entret altså spillerne gressmata i Alkmaar nok en gang, klar til å spille en intens ekstraomgang fylt med blod, svette og tårer. Knallharde taklinger fikk vi se, vanvittige sjanser ble det, men viktigst av alt; Bodø/Glimt-scoring ble det. Og hvorfor skulle det ikke bli mannen som nesten aldri scorer for Glimt som skulle gjøre det? Fire scoringer fikk Sampsted i Bodø/Glimt, men denne glemmer han nok aldri, ikke vi heller for den saks skyld. Helt ute av sin høyre backposisjon lurte islendingen seg mellom forsvaret til nederlenderne og sendte Bodø/Glimt til kvartfinale i Conference League. FOR. ET. ØYEBLIKK.

Vi takker til alle som har hørt på oss gjennom året 2022, vi takker spesielt våre sponsorer som har gjort det mulig for oss å formidle alle disse øyeblikkene til våre fantastiske lyttere. Vi gleder oss selvfølgelig stort til året 2023 og alle magiske Glimt-øyeblikk det vil bringe!