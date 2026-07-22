Den perfekte rekka fortsetter

Bodø/Glimt fortsetter den imponerende formen etter VM-pausen når HamKam ble sjanseløse på Aspmyra.
Det ble gutter mot menn da de helgule tok i mot de grønnhvite fra Hamar til dyst på Aspmyra. Kampen skulle egentlig vært spilt som andre serierunde i starten av sesongen, men ble utsatt som følge av at Glimt tok seg videre i Champions League.
Det var også tydelig at dette var et Champions League-lag mot et Eliteserielag på banen.
De helgule brukte 24. minutter før de oppskriftsmessig gikk opp i ledelsen etter scoring av Andreas Helmersen. 1-0 var også stillingen til pause.
Etter en ballbesittelse på nær 75% fortsatte Glimt dominansen i andre omgang, og bare fem minutter ut i omgangen fant Helmersen nettmaskene igjen og økte til 2-0.
Prikken over i’en fikk Patrick Berg stå for da han i det 75. minutt etter et hjørnespark banket ballen i nota til 3-0. Velkommen tilbake fra VM el capitano!
Dermed står Glimt med tre av tre og imponerende 6-0 i målforskjell etter sommerferien.
Neste utfordring for de helgule er borte mot Sandefjord på søndag, den hører du som vanlig direkte her på kanalen.
Radio 3-børsen:
3: Andreas Helmersen
Får tillit fra start i dag Helmersen, og takker med to scoringer. På rett sted til rett tid, og viser hvilke spisskvaliteter som bor i han.
2: Nikita Haikin
Får ikke så alt for mye å gjøre i dag, men er der når han trengs. Tre smultringer på tre kamper nå for sisteskandsen som er relativt imponerende.
1: Patrick Berg
Tilbake fra start etter landslagspausen og viser med en gang hvor viktig han er for dette Glimtlaget. Pryder returen med scoring. Blir spennende å se om han er her ut sesongen og får lede barndomsklubben til nok en tittel.
Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:
12 Håkon Evjen
12 Nikita Haikin
11 Fredrik Sjøvold
11 Andreas Helmersen
10 Kasper Høgh
9 Jens Petter Hauge
9 Patrick Berg
8 Sondre Brunstad Fet
8 Odin Bjørtuft
6 Fredrik Bjørkan
3 Jostein Gundersen
2 Ole Didrik Blomberg
2 Anders Klynge
1 Sondre Auklend
1 Haitam Aleesami
1 Ola Brynhildsen
1 Daniel Bassi
1 Isak Määttä
Dette sa Kjetil Knutsen til Avisa Nordland etter seieren:
Patrick Berg var fornøyd med sin første start siden returen fra USA: