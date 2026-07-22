Den perfekte rekka fortsetter

Bodø/Glimt fortsetter den imponerende formen etter VM-pausen når HamKam ble sjanseløse på Aspmyra.

Det ble gutter mot menn da de helgule tok i mot de grønnhvite fra Hamar til dyst på Aspmyra. Kampen skulle egentlig vært spilt som andre serierunde i starten av sesongen, men ble utsatt som følge av at Glimt tok seg videre i Champions League.

Det var også tydelig at dette var et Champions League-lag mot et Eliteserielag på banen.

De helgule brukte 24. minutter før de oppskriftsmessig gikk opp i ledelsen etter scoring av Andreas Helmersen. 1-0 var også stillingen til pause.

Etter en ballbesittelse på nær 75% fortsatte Glimt dominansen i andre omgang, og bare fem minutter ut i omgangen fant Helmersen nettmaskene igjen og økte til 2-0.

Prikken over i’en fikk Patrick Berg stå for da han i det 75. minutt etter et hjørnespark banket ballen i nota til 3-0. Velkommen tilbake fra VM el capitano!

Dermed står Glimt med tre av tre og imponerende 6-0 i målforskjell etter sommerferien.

Neste utfordring for de helgule er borte mot Sandefjord på søndag, den hører du som vanlig direkte her på kanalen.

Radio 3-børsen:

3: Andreas Helmersen

Får tillit fra start i dag Helmersen, og takker med to scoringer. På rett sted til rett tid, og viser hvilke spisskvaliteter som bor i han.

2: Nikita Haikin

Får ikke så alt for mye å gjøre i dag, men er der når han trengs. Tre smultringer på tre kamper nå for sisteskandsen som er relativt imponerende.

1: Patrick Berg

Tilbake fra start etter landslagspausen og viser med en gang hvor viktig han er for dette Glimtlaget. Pryder returen med scoring. Blir spennende å se om han er her ut sesongen og får lede barndomsklubben til nok en tittel.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

12 Håkon Evjen

12 Nikita Haikin

11 Fredrik Sjøvold

11 Andreas Helmersen

10 Kasper Høgh

9 Jens Petter Hauge

9 Patrick Berg

8 Sondre Brunstad Fet

8 Odin Bjørtuft

6 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Ole Didrik Blomberg

2 Anders Klynge

1 Sondre Auklend

1 Haitam Aleesami

1 Ola Brynhildsen

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

Dette sa Kjetil Knutsen til Avisa Nordland etter seieren:

Patrick Berg var fornøyd med sin første start siden returen fra USA: