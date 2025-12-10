Denne gangen har Bodø invadert Tyskland

Over 5000 bodøværinger er i Tyskland og er klare til å forhåpentligvis heie fram de helgule til poeng i Champions League. Her er før kamp-saken vår med funfact om motstanderen, fellesnevnere og intervjuer.

En gang i tiden var det tyskere som invaderte Nord-Norge. Nå har Bodø både invadert og tatt over Dortmund. På kampdag er det umulig å ikke se gulkledde nordlendinger i gatene i Dortmund.

Hvor en man snur seg, hvor en man setter seg av serveringssteder i sentrum er det Glimteffekter å se. Et herlig grunnlag er lagt til det som kan bli en historisk dag for fotball.

De gule supporterne gjorde seg allerede bemerket dagen før, da de tok over håndballarenaen i år, og heiet fram det norske damelandslaget til seier i kvartfinalen i VM. Glimtsupporterne lagde så bra stemning at det fikk internasjonal oppmerksomhet, blant annet fra de internasjonale håndballforbundet som hyllet Glimtfansen i sine kanaler.

Men tilbake til dagens kamp og ikke minst motstanderen Borussia Dortmund. Et av de største og mest suksessfulle lagene i Tyskland, og et lag som alltid er å regne med i det gjeveste europeiske selskapet. Som vanlig har vi funnet fram noen funfacts om motstanderen, så her har du fem ting du kanskje ikke visste om Borussia Dortmund:

Klubben ble stiftet i en bar av unge katolikker

Borussia Dortmund ble grunnlagt i 1909 av en gruppe unge menn som var misfornøyde med prestens styring av sitt tidligere lag – og møtet fant sted på en bar.

Navnet “Borussia” er egentlig et ølnavn

“Borussia” kommer fra et lokalt bryggeri som het Borussia-Brauerei. Ikke utenkelig ble dette servert på baren nevnt i faktaet over.

Signal Iduna Park = Europas høyeste tilskuersnitt

Stadionet deres er kjent for å ha Europas største gjennomsnittlige tilskuertall, ofte over 80 000 per kamp.

Bonus: Südtribüne rommer rundt 25 000 stående fans – en av de mest ikoniske tribunene i fotball.

Bonus 2: Signal Iduna Park (tidl. Westfalenstadion) ble opprinnelig reist til verdensmesterskapet i 1974.

Bodø/Glimt og Borussia Dortmund har mye til felles. Ikke bare den gule farven:

– Som Glimts Putte er maskoten “Emma” er en bie: Grunnen er enkel: klubbens farger er svart og gull – bierfarger!

– Akkurat som Glimt var Dortmund på 2000-tallet nært konkurs. Rundt 2005 var Dortmund nær økonomisk kollaps, men ble reddet av restrukturering og en sterk fanskare.

De hadde én gang en spiller som var både spiller, trener og president

August Lenz spilte en viktig rolle i klubben på 1930-tallet og var senere både trener og president. Fleksibel fyr, der altså.

Fellesnevnere

Nå som du kan litt mer om Borussia Dortmund, la oss se på hvordan de har gjort det tidligere mot lag fra motstandernes land.

Først kan vi jo nevne at det er en spiller som har spilt for begge lagene. Jan-Derek Sørensen var i Bodø/Glimt på tampen av karrieren sin, og i storhetstiden sin spilte han blant annet for Borussia Dortmund i Tyskland.

Vi må en del år tilbake til sist Bodø/Glimt møtte tysk motstand. Tross mye europadeltakelse siste årene for Glimt har motstand mot tyske lag uteblitt. Det før kvelden eneste møtet Glimt har hatt med tysk motstand er mot Werder Bremen i 1999. Der fikk Glimt det tøft «hjemme» med et 0-5 tap, og da er det verdt å nevne at «hjemme» var delvis borte ettersom Glimt måtte spille kampen på Lerkendal da Aspmyra ikke var godkjent for europaspill på det tidspunktet. Dobbeltoppgjøret var dermed avgjort fra første kamp, men Glimt spilte uavgjort i returen i Tyskland med 1-1 i Bremen.

Bodø/Glimt har dermed aldri tapt i Tyskland, la oss håpe det står seg slik etter i kveld og.

Borussia Dortmund derimot har møtt norsk motstand ved tre tidligere anledninger. Første gang var et dobbeltoppgjør mot Lyn helt tilbake i 1963. Der kom tyskerne best ut etter å ha vunnet 2-4 i Oslo og 3-1 hjemme.

En del år senere møtte Borussia Dortmund Rosenborg i Champions League. Trønderne var sterke på hjemmebane og kampen endte 2-2 på Lerkendal, men det er bortekampen som huskes best i trøndersk målestokk.

For har du snakket med en trønder om fotball er det garantert tre ting du har hørt. Mirakelet på San Siro, bragden på Bernabeu og ikke minst seieren mot Dortmund i Tyskland. Rosenborg vant hele 0-3 borte mot Borussia Dortmund, og rosenborgfansen slutter aldri å snakke om det. Skulle tro de fortsatt lever i 1999. Uansett, vinner ikke Glimt i kveld så får vi høre dette nok. en. gang.

Til slutt møtte de gule og svarte tyskerne Odd i Europa League kvalik i 2015. Med seier både hjemme og borte vant tyskerne totalt 11-5 over to målrike kamper.

Så gjenstår det å se om Bodø/Glimt kan gjøre som RBK og slå Dortmund på deres egen lekegrinn.

Før kamp snakk

Kjetil Knutsen og Fredrik Sjøvold møtte begge pressen før Champions League kampen. Dette sa Fredrik Sjøvold dagen før dagen:

Kjetil Knutsen snakket om troppen og hvordan Champions League motstanden har vært fram til nå. Hør hva han hadde å si her:

Avspark er 2100 og du hører kampen som vanlig med masse engasjement direkte på Radio 3 Bodø.