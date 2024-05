Derfor bør du heie på Real Madrid på lørdag

Kanskje er du fotballinteressert, men for det meste i Glimt?

Da har du kanskje registrert at det er Champions League finale på lørdag, men utover det ikke brydd deg så mye om en av de største fotballkampene i verden.

Vel, som Bodø/Glimt-supporter burde du faktisk bry deg litt om den kampen. For tro det eller ei, finalen mellom Real Madrid og Borussia Dortmund kommer til å få stor betydning for Glimts sjanser å kvalifisere seg til Champions League neste år.

Johannes Kaste har i flere år interessert seg i koeffisientpoeng og norske lag i Europa. Han har vært aktiv med siden Fotcalc på twitter og egen nettside hvor han har oppdatert blant annet hvor mye de respektive lagene tjener på premier, og hvor mye poeng de har som igjen utgjør hvilken motstander de får i kvalifisering.

Bodø/Glimt starter som kjent i den andre av fire kvalikkrunder til Champions League sesongen 2024/2025. I den andre runden er det klart at Bodø/Glimt blir seedet, altså at de får sannsynligvis svakere motstand. Når det kommer til den tredje kvalikkrunden ligger det pr nå ann til at Bodø/Glimt ikke blir seedet, men det endrer seg hvis Real Madrid vinner Champions League.

Da blir nemlig Bodø/Glimt seedet og møter antatt svakere motstand også i den tredje kvalikkrunden. Hvorfor?

Kort fortalt forklarer Johannes at Real Madrid da får to plasser til Champions Leauge neste år, en gjennom hjemlig liga og en for å vinne turneringen. De trenger ikke begge plassene og da går den ene plassen til det høyest rangerte laget som ikke har fått plass nå, det er Shaktar Donetsk. Det ukrainske laget skal egentlig spille Play off (fjerde kvalikkrunde) i sommer, men går da heller rett inn i turneringen. Det gjør at Dinamo Zagreb, som er det høyest kvalifiserte laget pr nå i andre kvalikkrunde går opp til Play Off og tar Shaktar sin plass der. Med Zagreb borte fra seedetlisten i andre og da tredje kvalikkrunde faller Bodø/Glimt inn i seedet-gruppen også i tredje kvalikkunde og får da betydelig større sjans til å kvalifisere seg til neste års Champions League.

Hør vår prat med Johannes Kaste fra Fotcalc som forklarer dette til oss her: