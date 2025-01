Det ble bare nesten i Frankrike

Bodø/Glimt var uhyre nære å klare top 8, og dermed kvalifisere seg direkte til 8-deltsfinale i Europa League, men det røyk på målstreken.

Dermed må de helgule nå ut i Play-off for 8-deltsfinale, hvor enten Fenerbache fra Tyrkia eller Twente fra Nederland venter. Det er i denne play-offen hvor Glimt har røket, riktig nok i Conference League, de to siste årene mot henholdsvis Ajax og Lech Poznan.

Det så lovende ut lenge for Glimt. Flere av resultatene de trengte i de andre kampene gikk inn, og når også Fredrik Bjørkan sendte de helgule til himmels da han satte inn 0-1 i andre omgang lå Bodø/Glimt på en sjetteplass en periode.

Dessverre mistet de gule fra nord momentet i kampen, og hjemmelaget fikk satt inn utligningen ikke lenge etterpå. Til tross for flere sjanser klarte aldri Bodø/Glimt å komme tilbake. Ett poeng holdt ikke til top 8, men Glimt ender altså så nært som mulig, på en 9. plass kun bak på målforskjell.

– Utrolig surt! – Svarte Håkon Evjen på spørsmål fra Radio 3 om man var fornøyd å komme helt oppe på 9. plass av 36 lag eller misfornøyd med å akkurat gå glipp av top 8 og direkte kvalifisert til neste runde.

Patrick Berg på sin side synes også det var leit å akkurat komme utfor det gjeveste selskapet når man var så nær, men gleder seg til to ekstra kamper i februar.

Der venter altså Fenerbache eller Twente, trekningen er fredag formiddag. Glimt spiller borte først 13. februar og hjemme uken etter. Skulle Glimt ta seg videre også her venter enten Greske Olympiakos eller skotske Rangers i 8-deltsfinale.

På spørsmål om hvilken motstander man ønsker svarer Berg at Fenerbache nok blir en kul motstander. Evjen på sin side har møtt Twente før og vet det er et tøft lag å møte.

Her kan du høre hele praten vår med Håkon Evjen:

Dette hadde Patrick Berg å si til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

Scorer Glimts mål og er nær ved å bli den stor helten som sendte Glimt rett til 8-deltsfinale. Løper ellers mye og bidrar med flere gode pasninger oppover i banen.

2: Nikita Haikin

Ikke allverden å jobbe med i første del av kampen når Glimt dominerer, men bidrar i stor grad til at det ble ett poeng da Nice overtok mye av kampen etter utligningen kom. En kjemperedning som han slår til corner på tampen.

1: Håkon Evjen

Mye nesten for Evjen i dag, er nær å sende Glimt i føringen i første omgang, og hadde Høgh hatt en litt mer presis pasningsfot hadde han gjort det i andre omgang. Gjør det han kan for å skape offensive farligheter, men pusten tok dessverre litt slutt for dette glimtlaget siste kvarteret.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og siden dette var årets første kamp ser stillingen foreløpig slik ut:

3 Patrick Berg

3 Fredrik Bjørkan

2 Jostein Gundersen

2 Håkon Evjen

2 Nikita Haikin

Tidligere vinnere av Radio 3-børsen:

2024: Patrick Berg 36p

2023: Amahl Pellegrino 24p

2022: Amahl Pellegrino 27p