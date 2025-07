Det VAR en gang jubelen kunne sitte løs

Fire annulerte mål var heldigvis ingen hindring for de helgule, som sikret en solid 2-0 seier mot Sandefjord.

Riktig nok med en viss bismak.

Alle fire mål ble annulert av offside, tre av dem etter VAR-sjekk. Dette førte til at kommentatorene knapt turte å slippe jubelen løs, med god grunn. Første omgang endte målløst, men det var ingen tvil om at det var de helgule som dominerte gressmata i dag.

14 minutter ut i andre omgang viste Ole Didrik Blomberg hva han er god for, og satte ballen i nettmaska.

Ikke lenge etterpå ble Sandefjord idømt straffe, og Kasper Høgh sørget for nok et mål for Bodø/Glimt.

En slik kamp kunne, og kanskje burde, endt med flere mål, men vi tar med oss 2-0 og 3 viktige poeng fra lørdagens kamp.

Det er synd at VAR gjør at knapt publikum tør å juble høylytt, og fire annulerte mål gjør noe med en ellers godt spilt kamp.

Neste utfordring for de helgule er Fredrikstad, som Bodø/Glimt møter på bortebane allerede onsdag 16. juli.

Radio 3-børsen:

3:Sondre Auklend

Solid spill av unggutten i dag. Viste nok en gang hva han var god for.

2: Kasper Høgh

Til tross for fire annulerte scoringer, fortatte Høgh å levere. Satte ballen i mål på straffe.

1: Haitam Aleesami

Sterk kamp av Aleesami.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

21 Ulrik Saltnes

16 Patrick Berg

13 Fredrik Bjørkan

12 Nikita Haikin

8 Jostein Gundersen

7 Håkon Evjen

6 Kasper Høgh

6 Odin Bjørtuft

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

6 Jens Petter Hauge

4 Sondre Brunstad Fet

3 Haitam Aleesami

3 Sondre Auklend

2 Isak Määttä

2 Villads Nielsen

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo

Hør hvordan Sondre Auklend og Kjetil Knutsen oppsummerer VAR-dramaet:

Disse intervjuene i sin helhet, med mer, finner du via an.no.