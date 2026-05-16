Det vi lika best e å banke TIL

Ikke bare bank fikk polkadropsene fra Murmansk i Norges fotballhovedstad, de fikk en skikkelig leksjon i angrepsfotball.

Slaget om Nord-Norge er virkelig noe eget, og 2026 utgaven bød på det meste, men viktigst av alt bød den på tre knallsterke poeng til Bodø/Glimt.

Glimt åpnet best og var nære å ta en tidlig ledelse, men vi trengte likevel ikke vente lenge.

Etter 21. minutter ramlet ballen inn i feltet, det som først holdt på å bli et selvmål ble hindret av en god redning av Tromsøs sisteskandse, men på returen var Håkon Evjen og satte inn 1-0 i et åpent mål.

Vi fikk ikke flere scoringer i første omgang, men drama skulle vi virkelig få. Tromsø forsøkte ved flere anledninger å dra ut tiden, og da hjemmelagets Larsen satte seg ned for tredje gang på kort tid fikk Glimt nok.

De helgule fortsatte å spille, først ble det trumulter mellom Kjetil Knutsen og Tromsøs trener Vik, men ute på banen smalt det skikkelig.

Polkagrisenes Warneryd viste seg fra sin sanne side og leverte en grisestygg albue rett i ansiktet på Sjøvold. Dommeren var raskt oppe med det røde kortet, men ikke før alle spillerne på banen barket sammen.

Warneryd er heldig med at han var på en fotballbane, for det der er fengelsstraff og stor bot ute på byen.

Omsider kom det som ble laget fra Murmansk sin syndebukk seg av banen, og spillet fikk fortsette. Med dramatikken i bena ble det ikke flere scoringer og lagene gikk til pause på 1-0.

I andre omgang derimot tok Glimt fullstendig av. De første tjue minuttene stanget de helgule mot målet til gjestene, men så kom ketchupeffekten.

I det 66. minutt satte Sondre Fet inn 2-0 og supporterne hadde ikke rukket satt seg ned igjen før Hauge på elegant vis curlet inn 3-0 minuttet senere.

Festen fortsatte da Kasper Høgh satte inn 4-0 i det 79. minuttet og samme mann fikk straffe ti minutter senere.

I det kampen gikk inn i overtiden banket dansken inn 5-0 og utklassingen var et faktum.

Tromsø ble som seg hør og bør fullstendig latterliggjort av Nord-Norges stolthet Bodø/Glimt.

Ikke mye pause får de helgule, allerede på onsdag er det ny kamp nede i Kristiansand mot Start som du hører direkte her på kanalen.

Patrick Berg leverte en av hans beste kamper i Glimttrøya akkurat da det trengtes som mest. Dette sa han til AN etter kampslutt:

Håkon Evjen sparte ikke på noen ting da han forklarte hodemisten til Tromsøspilleren som fikk direkte rødt kort. Dette sa han til AN etter kampslutt:

Kjetil Knutsen kunne virkelig være fornøyd med prestasjonen i dag. Slik oppsummerte han kampen og den hete situasjonen til Avisa Nordlands Stian Høgland:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Viser virkelig hvor mye disse oppgjørene betyr for han, leverte fra kampens første sekund. Enorm i gjenvinninger fra første spark på ballen og dominerte midtbanen. Er så deilig med en bodøværing som dominerer Slaget om Nord-Norge.

2: Håkon Evjen

Fikk kranglet inn 1-0 i første omgang, leverte solid utover det. Også han med noen helt fantastiske gjenvinninger i dag, solid kamp av hele midtbaneleddet.

1: Kasper Høgh

Dansken viktig bidragsyter til at vi fikk banket TIL i dag! To scoringer og en målgivende ble fasit. Godkjent rivaloppgjør det!

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

10 Nikita Haikin

10 Håkon Evjen

8 Jens Petter Hauge

8 Fredrik Sjøvold

8 Andreas Helmersen

7 Kasper Høgh

5 Sondre Brunstad Fet

4 Patrick Berg

4 Odin Bjørtuft

4 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Anders Klynge

1 Haitam Aleesami

1 Ola Brynhildsen

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

1 Ole Didrik Blomberg