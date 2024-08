Dette sier de før den historiske kampen

Bodø/Glimt skal nok en gang ut i sin hittil største kamp i historien.

Denne gangen er det Røde Stjerne fra Serbia som står på motsatt banehalvdel. Glimt har en 2-1 ledelse med seg fra første kamp, og er med det 90 minutter unna et historisk Champions League seriespill.

I år spilles alle de europeiske turneringene i nytt format og de gamle gruppene hvor man møter tre andre lag over to kamper er historie. I stedet er alle lagene med i en liga, men heldigvis skal man ikke spille mot alle de andre 31 lagene i løpet av høsten.

Derimot skal man spille to flere kamper. Der hvor det tidligere har vært seks kamper mot tre forskjellige lag mellom september og desember skal man i det nye formatet møte åtte forskjellige lag, og de to siste kampene spilles i januar.

Seedingsystemet er fortsatt likt, slik at Glimt møter to lag fra den beste potten garantert. Med andre ord kommer man til Champions League er man sikret en hjemmekamp og en borte kamp mot lag som Real Madrid, Bayern Munchen, Barcelona, Manchester City og flere.

Men før den tid må altså Røde Stjerne bekjempes i Serbia. Et lag som er godt kjent for å gjøre det de kan for å psyke ut motstanderne med diverse skitne triks. Vi tok en prat med mediesjef i Bodø/Glimt Simen Pedersen om hva slags forberedelser som er gjort før møtet, samt hvilke inntrykk laget hadde fått så langt.

Kjetil Knutsen snakket blant annet om forskjellene fra dagens Glimtlag og det som røyk på målstreken mot Dinamo Zagreb i Champions League Play Off for to år siden:

