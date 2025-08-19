Dette sier de før det viktige oppgjøret

Onsdag skal Bodø/Glimt nok en gang prøve å kvalifisere seg til verdens gjeveste klubbturnering, bare Sturm Graz fra Østerrike står i veien.

Kjetil Knutsen og Patrick Berg møtte pressen dagen før dagen, og snakket om Bodø/Glimts sjanser å kvalifisere seg til Champions League.

Dette blir fjerde forsøket for Bodø/Glimt å komme inn i verdens gjeveste klubbturnering. I 2021 sa det stopp allerede i første kvalikkrunde mot Legia Warzava, mens i 2022 og 2024 så var det siste hindring i denne Play Off runden det stoppet mot henholdsvis Dinamo Zagreb og Røde Stjerne.

Men på det fjerde skal det skje, og det var en optimistisk Glimttrener som møtte pressen dagen før kamp. Dette sa Kjetil Knutsen:

Patrick Berg har drømt om å spille Champions League med Bodø/Glimt i mange år. Dette hadde han å si dagen før dagen:

Vi var også tilstede på Aspmyra og sendte direkte under Bodø/Glimts trening før storoppgjøret. Se sendingen vår her.