Dødt løp i toppkampen

Det var duket for et skikkelig toppoppgjør da de siste fem års gullvinnere barket sammen på Aspmyra.

Og det var regjerende seriemester Bodø/Glimt som kom best ut av startblokka.

For det tok bare sju minutter før Fredrik Bjørkan gjorde et godt forarbeid hvor han satte opp Nino Zugelj som banket inn kampens første scoring og hans andre for sesongen.

Til tross for flere store sjanser begge veier var det eneste scoring da klubbene gikk inn til pause.

Bodø/Glimt fortsatte dominansen men det ville seg ikke for de helgule.

I stedet fullstendig mot spillets gang kom utligningen etter et hjørnespark hvor Haugen fikk komme helt alene på bakerste stolpe og tuppe inn utligningen i et tomt bur etter 54. minutter.

Bodø/Glimt fortsatte dominansen og pøste på med skudd i retning Moldes mål, men det ville seg ikke for de helgule og kampen endte med 1-1.

Hvordan Molde fikk fullføre denne kampen med 11 mann er også et under, noe kun dagens hoveddommer Tore Hansen kan svare på.

Fredrik Sjøvold ble kåret til dagens beste spiller av juryen. Dette sa han etter kampslutt:

Slik oppsummerte Kjetil toppkampen mot Molde:

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

God kamp av landslagsbacken som hadde god kontroll gjennom kampen. Skaper også Glimts scoring med en nydelig målgivende pasning. I likhet med midtstopperne var han fraværende på 1-1.

2: Fredrik Sjøvold

Fortsetter å imponere på høyrebacken, god kontroll defensivt og et uromoment offensivt. Blir vanskelig for Brice og Omar å vinne tilbake denne plassen.

1: Nino Zugelj

Scorer for andre kamp på rad og er dermed Glimts toppscorer for sesongen. Skaper trøbbel, men datt litt av ut i kampen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

7 Fredrik Bjørkan

6 Patrick Berg

4 Albert Grønbæk

3 Ulrik Saltnes

3 Jostein Gundersen

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Håkon Evjen

2 Fredrik Sjøvold

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj

1 Nikita Haikin