Dommeren igjen sentral i nytt poengtap

Dommeren ble igjen en snakkis etter at to poeng nok en gang glapp for Glimt, men denne gangen har de helgule mest seg selv å takke.

Grunnen til det er at til tross for at Bodø/Glimt fikk en meget streng utvisning på Fredrik Bjørkan rotet de fortsatt bort en 2-0 ledelse på hjemmebane, noe som er på grensen til utilgivelig når man jager medalje.

Dermed er det sjette uavgjortet på syv kamper et faktum for Bodø/Glimt og de helgule har kun seg selv å takke for at det ikke blir gull i år, nå blir det også svært spennende i medaljekampen de tre siste kampene.

Alt startet bra for Bodø/Glimt som tok ledelsen etter bare 11 minutter med Håkon Evjen. Samme mann sverte Jens Petter Hauge som doblet ledelsen til Glimt etter 17 minutter.

Like etterpå fikk vi se noe vi så alt for mange ganger i fjor, nemlig at Glimt slipper inn mål rett etter scoring, og gjestene reduserte til 2-1 etter 19 minutter som også var pauseresultatet.

Det så lenge ut til å holde for de helgule, men så fikk Glimt en svært diskutabel utvisning mot seg når Fredrik Bjørkan ble sendt i dusjen etter sitt andre gule, en særdeles streng avgjørelse fra dagens dommer.

Vondt ble fort til verre for Glimt som måtte se Haugesund få utligningen sin etter at et innlegg ble slått i Vegard Bergan som satt ballen i eget mål til 2-2.

Det ble også sluttresultatet, Bodø/Glimt taper nok en gang to poeng, spiller nok en gang uavgjort og nå blir neste kamp borte mot Rosenborg svært viktig i kampen om en eventuell sølvmedalje.

Kampen mot Rosenborg som er neste søndag klokken 20 hører du også direkte på Radio 3 fra Lerkendal Stadion.

Hør hva Fredrik Bjørkan og Kjetil Knutsen hadde å si til AN’s reporter Stian Høgland etter kampslutt her: