Drømmeåpning i Europa

Bodø/Glimt er klare for sitt første europeiske gruppespill noen sinne. Første motstander var Zorya fra Ukraina, noe som på papiret er en overkommelig motstander for superlaget.

Det visste det seg også å været. Glimt tok kommandoen med en gang og hadde flere store sjanser i første omgang, og burde ledet til pause.

Likevel sto det stadig 0-0 halvveis, men i andre omgang tok det helt av.

For etter bare to minutter inn i den andre omgangen fikk Bodø/Glimt et hjørnespark. Patrick Berg serverte sitt kapteinskollega Ulrik Saltnes perfekt på pannebrasken som stanget inn 1-0.

Ikke ett minutt var spilt en gang for Glimt igjen kom seg til en ny sjanse. Ballen havnet til slutt hos Ola Solbakken som fra rundt 16 meters hold hamret ballen i nettmaskene bak en utspilt Zorya-keeper til 2-0.

Etter det roet det seg litt men Glimt var ikke ferdige. Amahl Pellegrino har vært en suksess for Glimt fra første stund. Etter timen spilt utnyttet han en pasningsfeil fra gjestene og fra kanten av 16-meteren på vakrest mulig vis chippet han ballen inn til 3-0.

Gjestene fra Ukraina fikk seg et trøstemål før slutt, men Glimt vant komfortabelt 3-1 og tar 3 viktige poeng i europadebuten sin.

Neste kamp for Bodø/Glimt er borte mot Viking allerede på søndag, den hører du som vanlig direkte på Radio 3. Neste europakamp er borte mot CSKA Sofia den 30. September, også den hører du på din lokalradio.

