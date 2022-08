Enda en maktdemonstrasjon

Bodø/Glimt på Aspmyra har virkelig vært en fryd å følge i det siste. Toget fra Bodø stoppet heller ikke mot Odd.

Etter henholdsvis 8-0, 5-0 og 5-0 på de tre siste hjemmekampene kunne man jo undres om det skulle roes litt ned etterhvert, men det var det ikke snakk om.

Noen skikkelig kunstscoringer skulle vi også få fra Amahl Pellegrino og Hugo Vetlesen som satt hver sin kanonkule før 25 minutter var spilt. Begge nevnte fikk seg også en scoring til hver før pause som satt første omgangen til 4-0.

Hugo Vetlesen var ikke ferdig der og fullførte hattricken sin i andre omgang. I tillegg noterte både kaptein Ulrik Saltnes og innbytter Runar Espejord seg for hver sin, som avgjorde sluttresultatet til vanvittige 7-0.

Hattrickhelt og banens beste Hugo Vetlesen var strålende fornøyd etter storseieren. Dette sa han etter kampslutt:

Amahl Pellegrino havnet litt i skyggen av storspillet til Vetlesen i dag, men leverte likevel nok en kanonkamp. Litt skuffet ble han dog da han ble byttet ut og ikke fikk mulighet å fullføre hattricket sitt han og. Dette sa ha til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Hugo Vetlesen

Ett poeng for hver scoring i dag! Burde kanskje fått en ekstra for assisten og. Enorm i dag Hugo Boss, helt ustoppelig til tider. Fortsetter han denne formen kan ikke landslaget være langt unna.

2: Amahl Pellegrino

Ny storkamp fra mannen som leder børsen solid så langt i år. To scoringer og oppgitt over at han ikke fikk være på banen å fullføre nytt hattrick.

1: Ulrik Saltnes

Kaptein med stor K i dag også. Mål og assist fra Brønnøyingen. Ser virkelig ut som han har knekt noen koder mot lavtliggende lag, som han tidligere har slitt litt med.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Sammenlagtstilling for sesongen 2022 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 17

Alfons Sampsted 10

Runar Espejord 7

Joel Mvuka 7

Hugo Vetlesen 6

Nikita Haikin 5

Ulrik Saltnes 5

Brede M. Moe 4

Victor Boniface 4

Brice Wembangomo 3

Kjetil Knutsen 3

Ola Solbakken 3

Lars-Jørgen Salvesen 3

Isak H. Amundsen 2

Elias Hagen 2

Gilbert Komsoon 1

Marius Høibråten 1

Neste kamp for de helgule er på tirsdag borte mot Zalgiris igjen før Sarpsborg venter på bortebane fredag. Alle Bodø/Glimt sine kamper hører du direkte på Radio 3 Bodø.