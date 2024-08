Enkelt videre – Dette er neste hinder

Bodø/Glimt hadde 4-0 å gå på fra første kamp, så mye skulle gå galt for at de helgule ikke tok seg videre til tredje runde i Champions League-kvalikken.

Det gjorde det heldivis ikke. Det var hjemmelaget fra Latvia som scorte først, men etter scoringer av Jens Petter Hauge og Ulrik Saltnes, samt et selvmål av hjemmelaget snudde de helgule det oppskriftsmessig og vant 1-3 i Riga og totalt 7-1 over to kamper.

Dermed er de helgule klar til tredje runde av Champions League kvalikken. Her møter de polske Bialystok som også tok seg enkelt videre fra andre runde.

Første kamp spilles i Polen 7. august med avspark 20:45, returkampen hjemme på Aspmyra spilles 13. August. Begge kampene hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Tar Glimt seg videre herfra skal de ut i siste hinder før Champions League som er Play Off runden, hvor Glimt røk på målstreken mot kroatisk motstand for et par år siden.

Med tap faller Glimt ned til Play Off til nivå to som er Europa League, hvor Glimt spilte etter å ha tapt nevnte kamp mot Dinamo Zagreb, der vi blant annet møtte Arsenal.

Bodø/Glimt er forøvrig sikret Europeisk gruppespill for fjerde år på rad ettersom det nå i verste fall med tap i neste Champions League-kvalikk og tap i Europa League Play Off sørger for gruppespill på nivå tre, nemlig Conference League.

Før den tid skal Haugesund slås på hjemmebane førstkommende lørdag, den hører du også direkte på din lokalradio.

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Radio 3s nye ekspertkommentator Magnus Olafsen valgte nok en gang Glimts beste, denne gangen falt valget på Hauge som var sikker på pasningene, en solid trussel og satt en kontant straffe i mål.

2: Patrick Berg

Radio 3s litt eldre ekspertkommentator Ørjan Olafsen mente kaptein Patrick Berg var den beste hos Glimt i dag, får dermed to poeng på børsen.

1: Ulrik Saltnes

Blir poeng på Saltnes og i dag som rett og slett i klarer stoppe å score! Vi håper selvfølgelig scoringsformen aldri tar slutt.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

20 Patrick Berg

15 Ulrik Saltnes

12 Albert Grønbæk

12 Fredrik Bjørkan

10 Jostein Gundersen

8 Fredrik Sjøvold

8 Jens Petter Hauge

7 Nikita Haikin

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Odin Bjørtuft