Et av tidenes ran på norsk jord

Men Glimt har i stor grad seg selv å takke etter et vanvittig sjansesløseri.

Det føles rart å si, men det er altså helt vanvittig hvordan Bodø/Glimt ikke vant denne fotballkampen her.

De helgule tok kommandoen umiddelbart, og i store deler av første omgang så det ut som en kamp mellom et Eliteserielag og et fjerdedivisjonslag. Bodø/Glimt nautraliserte fullstending hovedstadslaget fra England.

Bodø/Glimt fikk også straffe etter halvtimen, akkurat som i Praha. Dessverre akkurat som i Praha brant Høgh straffen.

Sondre Fet hadde også en eventyrmulighet like før pause og det var nærmest helt urolig at det sto 0-0 til pause.

Andre omgang var en del mer jevnspilt enn den første, men Bodø/Glimt var fortsatt best.

Endelig fikk også de helgule uttelling etter Jens Petter Hauge på klassisk Jens Petter-vis trakk seg innover i 16-meteren og curlet den i lengste til 1-0 og sendte Aspmyra fullstending til himmels.

Ti minutter senere var samme man på farten igjen, og denne gangen fikk Bodø servert en scoring av skikkelig verdensklasse, en scoring som definitvt hører hjemme på dette nivået, og på denne scenen.

Jens Petter Hauge fikk ballen utenfor 16-meteren, fintet seg ellegant forbi tottenhamforsvaret og banket inn 2-0 uttakbart for keeper. En verdensklassescoring på Aspmyra utbrøt Radio 3-kommentator Benjamin Solås i ekstase.

Dessverre skulle det ikke holde for de helgule denne gangen. Noe mot spillets gang så kom reduseringen etter et innlegg hvor markeringen sviktet kort tid etter 2-0 scoringen og reduseringen var et faktum.

Ranet ble også et faktum da gjestene utlignet ett minutt før full tid, ganske så ufortjent. Det hjelper lite at Andreas Helmersen brant alle sjansers mor like før utligningen.

Nok en gang måtte vi vente lenge på en VAR-sjekk som endte i ingenting, og etter det døde kampen helt ut. Det ble 2-2 i Bodø og Glimt tar nok ett poeng i Champions League.

Jens Petter Hauge var den store snakkisen etter kampslutt. Han ble ikke tatt ut til landslaget i pausen som er like rundt hjørne, men viste i dag at Solbakken trolig fikk den avgjørelsen feil. Dette sa han etter kampslutt:

Odin Bjørtuft leverte nok en solid kamp for Bodø/Glimt, men måtte likevel ta til takke med «kun» ett poeng. Slik forklarte han poengtapet etter kampslutt:

Patrick Berg var skuffet etter at to poeng ble tapt, men stolt av laget og ikke minst Jens Petter. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Jens Petter Hauge

Nok en gang Bodø/Glimts store spiller. To eventyrscoringer og det siste var bare helt rå. Verdensklassescoring på Aspmyra ingen tvil om det. Burde vært tatt ut til landslaget og spørsmålet er nå hvor lenge Glimt klarer å holde på han denne gangen.

2: Patrick Berg

Bare etter fem minutter ble Berg utnevnt som Glimts beste spiller av Radio 3s kommentator, men fikk god konkurranse med Hauge der etterhvert. Likevel en heroisk kamp av kaptein Berg som viste han er skapt for dette nivået og kamper som denne.

1: Haitam Aleesami

Veldig ofte på rett sted til rett tid. Viser hvor viktig han er med rutinen sin når han konstant er der han skal være for å blokkere skudd og hindre sjanser. Klarte dessverre ikke hindre at gjestene kom tilbake i kampen.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

23 Jens Petter Hauge

22 Patrick Berg

20 Nikita Haikin

14 Håkon Evjen

13 Fredrik Bjørkan

12 Odin Bjørtuft

10 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

8 Sondre Brunstad Fet

7 Daniel Bassi

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

5 Mathias Jørgensen

3 Villads Nielsen

3 Ola Brynhildsen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo