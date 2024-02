Europadrømmen knust etter sjansesløseri

Snipp snapp snute, så var europadrømmen ute. Glimt overkjørte Ajax over to kamper, men utrolig nok sa det stopp.

De helgule hadde sjansene, men ballen ville ikke i mål.

Gjestene fra Nederland derimot hadde ett skudd før pause, og det gikk i mål og 0-1 til pause.

Andreomgang startet som et skikkelig fyrverkeri. Det var ikke spilt minuttet engang før Håkon Evjen ble lagt i bakken på vei alene mot keeper. Glimt får frispark og Ajax sin midtstopper får rødt kort. Her lå alt til rette for avansement til Glimt som skulle spille en omgang med en spiller mer.

Men det fortsatte å stange, det ville seg ikke. Når atpå til et skudd blir reddet med hånden av en utespiller minutter etterpå og Glimt ikke får straffe, da vet man det blir en tung kveld.

Vondt ble til værre når Albert Grønbæk får sitt andre, kjempebillige, gule kort og måtte forlate banen etter snaue timen.

Like mange på begge lagene til tross, Glimt fortsatte presset.

Og etter tre i tverligger, redning på strek og heorisk keeperspill av Ajaxs sisteskandse satt den endelig.

Patrick Berg ladet kanonen fra 17 meters hold og endelig var marginene på Glimt sin side. Stang inn og 1-1 med litt under ti minutter igjen.

Men flere mål ble det ikke, vi skulle til ekstraomganger.

Bodø/Glimt fortsatte storspillet i ekstraomgangene, og høydepunktet ble i første ekstraomgang da Zugelj ble spilt gjennom alene med keeper, elegant drar han seg forbi men klarer på merkverdig vis å sette ballen utenfor det koll åpne målet.

Når sjanser som det ikke går i mål blir man straffet knallhardt mot lag som Ajax.

De fikk sin ene sjanse i sluttminuttene av andre ekstraomgang etter en corner, og innbytter Taylor la ballen over en utspilt, og noe feilplassert, keeper Haug og 1-2, 3-4 sammenlagt var et faktum.

Glimt klarte aldri svare til tross et frispark i tverrligger og enda en gigantsjanse, da ryker man dessverre ut.

Håkon Evjen spilte sin første kamp på Aspmyra i helgult siden 2019, for han var denne skuffelsen tung å svelge. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Altså for en kamp av kapteinen. Muligens hans beste i Bodø/Glimt-drakt. Har så kontroll på midtbanen og vinner flere baller tilbake enn jeg klarer å telle. Kjempescoring noterer han seg også for, bare synd «tverra» ikke var kompis i dag, kunne vært flere.

2: Håkon Evjen

Spilte nok en gang i en for han unaturlig spissrolle, men en fri rolle som han løser bra. Konstant trussel mot Ajax-forsvaret, og er også han som sørger for at Ajax får en utvist spiller. Dessverre klarer han ikke bidra til noen scoringer i dag, men fortsetter han sånn er det ikke lenge før han er på blokka til de største Europeiske klubbene igjen.

1: Fredrik Bjørkan

Jobber opp og nede den venstresida som en gigant. Helt utrolig hvor mye han har i maskineriet. Skaper mange farligheter offensivt, og er trygg på det lille han fikk å gjøre defensivt.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter årets andre kamp er stillingen slik:

3 Albert Grønbæk

3 Patrick Berg

2 Kjetil Haug

2 Håkon Evjen

1 Jostein Gundersen

1 Fredrik Bjørkan