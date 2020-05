Få med deg «Slaget om Nord-Norge 2020»

Siste serierunde i 2019 ble det klart at Tromsø måtte ta den tunge turen ned i første divisjon og at det dermed ikke ble noe Slaget om Nord-Norge på 16 Mai i år, nå blir det slik likevel!

I tillegg til at Glimt ikke fikk møte TIL i slaget om Nord-Norge, så ble det heller ingen 16. Mai fest for de helgule da koronapandemien satte en stopper for fotballen.

Glimt skulle egentlig møte Viking i Stavanger på fotballens nasjonaldag men det ble altså ingenting av.

Heldigvis for alle med gult hjerte har nå initiativtakere fra Bodø/Glimt og Avisa Nordland nå sørget for at det alikevel blir en nord-norsk duell dagen før dagen.

– Vi tok med oss fire glimtlegender opp til Tromsø for å konkurrere i forskjellige grener mot like mange TIL-legender, litt sånn mesternes mester-stil, forteller Stian Høgland fra AN.

– På grunn av strenge karanteneregler kunne vi ikke flytte på spillerne, så de har konkurrert hver for seg fra Bodø og Tromsø hvor de har utført forskjellige oppgaver der det har gått på tid, legger han til.

Resultatet har altså blitt en spennende kamp mellom Bodø/Glimt og Tromsø som du kan følge hos Avisa Nordland og Nordlys. Fredag og lørdag klokken 20 vil den todelte konkurransen bli sendt hvor du altså kan se det som hvertfall så langt i år blir den viktigste kampen for Glimt!

I tillegg er det opprettet Vipps-kontoer til de forskjellige lagene, slik at en ekstrakonkurranse som vil pågå under sendingene vil være hvem som klarer å få mest i støtte på Vipps. Glimt stiller allerede sterkt på den fronten med et Vippsnummer som er enkelt og huske: 1916!

Her er en liten forsmak av det du kan få med deg på ANtv denne helgen!

Her kan du høre praten vi hadde med Stian Høgland fra AN om årets Nord-Norgederby: