Fem funfacts om Juventus og alt du trenger å vite før kampen

Vår populære før-kamp sak er her! Her finner du artige funfacts om motstanderen, hvordan lagene har gjort det tidligere mot motstandere fra det andre lagets hjemland, og det du trenger å vite for å briljere med kunnskap på puben før kamp.

Vi begynner med det viktigste, funfacts om Juventus. Her er fem fakta, med litt tilleggsinfo du kanskje ikke visste om «Den gamle dame».

Navnet og kallenavnet

“Juventus” betyr “ungdom” – ironisk nok siden Juventus’ kallenavn er “La Vecchia Signora” som betyr “Den gamle damen”. I tillegg er klubben kjent for mange rutinerte og eldre stjerner.

2. Grunnlagt av studenter

Klubben ble grunnlagt i 1897 av en gjeng skoleelever i Torino, som møttes på en benk og bestemte seg for å lage en klubb.

3. Draktene

Juventus spilte opprinnelig i rosa drakter! De byttet til svart-hvitt etter at en av grunnleggerne fikk draktsett sendt fra en venn i England – noen mener dette laget var Notts County mens andre mener det er Newcastle. Zebraen er også klubbens maskot, fordi draktene ligner en zebra.

4. Suksess (På godt og vondt)

Juventus er en skikkelig storklubb og en av de aller største som har gjestet Aspmyra. Klubben var første klubb i Italia som bygde og eide sitt eget stadion, Juventus Stadium (nå Allianz Stadium). Klubben er også den mestvinnende i Serie A, men en rekord de nok er mindre stolte av er at de har rekorden for flest tapte Champions League-finaler (7).

Bonus: Juventus er en familiebedrift: Familien Agnelli, som også eier Fiat, har styrt Juventus i over 100 år – en av de lengste familie-epokene i internasjonal fotball.

Bonus 2: Juventus har sin egen “anthemlåt” sunget av fansen som kalles “Storia di un Grande Amore” – og den har nesten kultstatus i Torino.

5. Cristiano Ronaldo «sank» den Gamle dame

Denne har vi funnet på litt selv. Da Juventus signerte Cristiano Ronaldo sørget han for økonomisk suksess, men det ble også starten på en sportslig «krise». Da Cristiano Ronaldo skrev under i 2018, økte Juve-fansene så raskt på sosiale medier at klubben fikk 1 million nye følgere på under 24 timer og solgte vanvittig med drakter. Men det kostet også, i perioden 2011 – 2020 vant Juventus Serie A ni sesonger på rad. Men mye på grunn av kostnaden rundt Ronaldo har ikke den gamle dame vært seg selv etter dette. Riktig nok vant klubben en cup og to Serie A titler med Ronaldo, men siden 2021 har ikke «den gamle dame» vunnet noen ting, uvant for seiersvante Nord-Italienere.

Innbyrdes og fellesnevnere

Så skal vi se på innbyrdes oppgjør mellom lagene og fellesnevnere med klubbene. Tross Glimt har møtt masse italiensk motstand og Juventus har vært i Norge flere ganger er dette første gang disse lagene møtes.

Vi kan heller ikke se det finnes noen spillere som noen gang har spilt for både Juventus og Bodø/Glimt.

Bodø/Glimt er det norske laget som har møtt flest italienske motstandere. Juventus blir nå det syvende italienske laget for nordlendingene etter å ha møtt Napoli, Inter, Sampdoria, AC Milan, Roma og Lazio tidligere. Man kan vel si det bare var Juventus igjen for Glimt å møte av storlagene.

Glimt har slitt på bortebane i Italia, men er kruttsterke hjemme mot italiensk motstand. På totalt seks oppgjør står Glimt med fire seiere og to tap. Hvor de fire siste har endt med seier, «hjemme» mot Sampdoria på Ullevaal i 94, hjemme på Aspmyra mot Roma i 21 og 22, og til slutt hjemme mot Lazio i vår. Klarer Glimt å vinne for femte strake gang hjemme mot pastaetere?

Juventus på sin side møter sin tredje unike norske motstander, men det blir deres femte kamp i Norge. De har møtt Rosenborg hele seks ganger, tre av dem i Norge, i tillegg har de møtt Kongsvinger. På norsk jord har Juventus spilt uavgjort, og med resultatet 1-1 i alle sine fire tellende kamper på norsk jord. De har derimot vunnet alle fire hjemmekampene så vi kan jo være glade vi møter dem i Norge og ikke i Italia.

Før kamp snakk

Før kampen møtte Kjetil Knutsen og Haitam Aleesami pressen. Hør hva de hadde å si her:

Vi sendte som vanlig direkte på Glimts trening dagen før dagen. Se sendingen vår her.

Kampen har avspark klokken 2100 og du hører den som vanlig direkte på DIN lokalradio. Lad også opp til kamp med masse Glimtmusikk og innslag fram mot avspark.