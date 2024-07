Fikk drømmestart på Europasesongen

Bodø/Glimt håper i år å kvalifisere seg til det gjeveste av det gjeveste, nemlig Champions League. Første hinder på veien er RFS fra Latvia.

En overkommelig motstander for Glimt får man si, og det tok ikke lang tid før det kom frem at det er tydelig klasseforskjell mellom lagene.

Man skal aldri undervurdere motstanderne sine, spesielt i Europa og det gjorde heller ikke de helgule denne kvelden.

Etter bare et og et halvt minutt satt de helgule ballen i mål, signert August Mikkelsen, nest sist var Ulrik Saltnes.

Et snaut kvarter senere byttet duoen om på rollene da fikk Saltnes æren av å sette en ball som var først innom keeper i mål til 2-0.

Glimt var ikke ferdige og fem minutter før pause serverte nok en gang Saltnes, denne gangen til Oscar Kapskarmo som enkelt kunne sette inn 3-0.

Etter hvilen fortsatte Glimt dominansen sin og spørsmålet dreide seg kun om hvor stor seieren skulle bli. Den andre omgangen ble ikke like målrik som den første, men fikk den fineste scoringen av dem alle.

Etter en corner landet ballen hos August Mikkelsen på kanten av 16-meteren, som like gjerne valgte på nydelig vis å curle ballen over keeper og inn i lengste til 4-0. Nest sist på ballen? Du gjettet riktig, Ulrik Saltnes.

Latvierne ville ikke tape mer og begynte å hale ut tiden på 4-0, det sier nok sitt om denne kampen. Dermed endte det med firemmålsseier til de helgule, som sikret seg et drømmeutgangspunkt før returen i Riga onsdag neste uke.

Dagens mann Ulrik Saltnes hadde følgende å si til Radio 3s utsendte etter kampslutt:

Oscar Kapskarmo leverte sin andre gode forestilling på rad og ble belønnet med scoring. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Tre assist og en scoring, det taler for seg selv! For en kamp av Glimt-veteranen som stadig viser hvilken bauta han er i dette Glimt-laget! Skal bli vanskelig for eventuelle nyervervelser å danke denne karen ut av startoppstillingen når han holder på slik.

2: August Mikkelsen

Tydelig at scoringer i to kamper på rad gjør underverker for selvtilliten. Har slitt litt denne sesongen men i dag løsnet det fullstendig. Leker seg utpå matta i dag og man kan endelig se at han koser seg skikkelig i den gule drakta.

1: Oscar Kapskarmo

Andre kampen på rad fra start, og andre solide prestasjonen på rad. Skaper konstant trøbbel for forsvaret til motstanderlaget. Blir også i dag belønnet med scoring, den smakte nok godt! Begynner å gjøre den spissplassen til sin egen nå.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

15 Patrick Berg

12 Albert Grønbæk

12 Fredrik Bjørkan

12 Ulrik Saltnes

10 Jostein Gundersen

8 Fredrik Sjøvold

7 Nikita Haikin

5 Jens Petter Hauge

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

Neste kamp for de helgule er allerede førstkommende lørdag mot KFUM. Den hører du direkte på Radio 3.