Fikk livsviktig redusering

Bodø/Glimt fikk det tøft mot Tottenham i London, men en redusering av Ulrik Saltnes gjør at det fortsatt er liv i oppgjøret som bare er halvveis.

Det kunne ikke startet værre enn det gjorde for Bodø/Glimt. Kjetil Knutsen spøkte på pressekonferansen dagen før dagen at de ikke skulle starte med 0-1 som i Manchester, så er det akkurat det som skjer.

Etter bare 40 sekunder headet Tottenham inn 1-0 til overdøvende jubel for hjemmefansen.

Vondt ble til verre for Glimt når Tottenham gjorde 2-0 etter en grusom forsvarsfeil litt etter halvtimen spilt.

Det var også pauseresultatet og Bodø/Glimt hadde ikke et eneste skudd på mål halvveis i kampen.

Endringer måtte til og veteranen Brede Moe kom inn i pausen for Glimt.

Noe umiddelbar utteling gav det ikke og litt etter timen spilt fikk Tottenham en gavepakke av VAR og en skikkelig billig straffe. Nytt VAR-spørsmål kan stilles om straffen Solanke setter i mål hvor han stopper opp i tilløpet som ikke er tillat. Men VAR ønsket ikke hjelpe Glimt og 3-0 var et faktum.

På dette tidspunktet så det mørkt ut for de helgule og en scoring måtte til for å ha et håp om finale.

Da dukket kong Ulrik av Aspmyra opp, og etter et fantastisk spill av Glimt hvor de sydde seg gjennom Tottenham-forsvaret og inn i 16-meteren banket kapteinen inn 3-1.

Flere scoringer ble det ikke og dermed er det Tottenham som har en fordel, men som Glimt har vist så mange ganger tidligere kan de slå hvem som helst på Aspmyra og dette er fortsatt vidåpent.

Den spennende returkampen 8. mai hører du direkte på Radio 3 hvis du ikke er på stadion.

Nikita Haikin fikk i likhet med resten av laget en tung start, men sier dette er helt vidåpent etter Saltnes sin redusering. Vi spurte Haikin om han syntes straffen burde blitt tatt på nytt igjen. Hør hva han svarte her:

Fredrik Sjøvold var uheldig å lagde straffe i andre omgang, men kunne si seg helt enig med Radio 3 sin reporter at det var av det billige slaget. Hør hva han hadde å si her:

Slik oppsummerte Benjamin og Ørjan kampen og Glimts sjanser til avansement nå:

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Startet med kapteinsbindet og hadde lederrollen i laget i Patrick Berg sitt fravær. Fikk som resten av laget et utrolig tung start på kampen. Men etter marerittåpningen bidro han til at Glimt hadde mye ballbesittelse, og vant den kampen. Viktigst av alt satt han inn reduseringen i sluttminuttene som gjør at Glimt fortsatt har et håp om avansement, kongen av viktige scoringer, Ulrik.

2: Brede Moe

Ble mer struktur i forsvaret etter veteranen kom inn. Slipper inn straffemål han ikke helt kan klandres for, ellers gjør han en nærmest feilfri omgang.

1: Jeppe Kjær

Kommer inn som et friskt puss i europadebuten sin. Skaper farligheter og er delaktig i scoringen med målgivende til Saltnes. Kan med trygghet få prøve seg mer den unge dansken.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

15 Ulrik Saltnes

12 Nikita Haikin

11 Fredrik Bjørkan

7 Håkon Evjen

7 Patrick Berg

4 Jostein Gundersen

4 Sondre Brunstad Fet

3 Odin Bjørtuft

3 Jens Petter Hauge

3 Kasper Høgh

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

2 Fredrik Sjøvold

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo