Fikk med seg det viktige poenget

Bodø/Glimt sto forran en utrolig tøff oppgave da de reiste ned til Molde og måtte ta poeng for å beholde tabelltoppen og dermed fortsatt ha seriegullet i egne hender.

I den første omgangen så det ut som at alt kom til å gå galt for de helgule. I en kamp de altså måtte ta poeng stemte ingen ting for Bodø/Glimt og det så ikke ut som noen skjønte alvoret.

To forsvarstabber sørget for at Glimt lå under med 2-0 etter bare 28. minutter og det kunne vært mere.

Et lysglimt i elendigheten kom ti minutter senere da ballen havnet hos Ulrik Saltnes som satte inn en redusering i et tomt bur til 2-1.

Det som i utgangspunktet var en god nyhet for Glimt var at Brice Wembangomo var tilbake fra start i Fredrik Sjøvold sitt skadefravær. Dessverre for Glimt og hans egen del leverte høyrebacken en ekstremt svak prestasjon, det toppet seg når han først mistet ballen innenfor egen 16-meter for så å lage straffespark når han skal forsøke å vinne den tilbake.

Heldigvis reddes han av Haikin og et utenomjordisk svak straffe av Brynhildsen som gjorde at det sto 2-1 til pause, heldig for Glimt sin del.

Kjetil Knutsen var nødt å ta grep i pausen og blant annet ble Brice byttet ut til fordel for en annen høyreback som er tilbake fra skade, nemlig Omar Elabdellaoui i tillegg til at Villads Nielsen kom inn.

Byttene ga effekt og sannsynligvis fikk guttene energi av en solid pauseprat og, for det var et annet Glimtlag som kom ut i andre omgang, det ga også resultater.

Kvarteret ut i andre omgang etter en corner headet innbytter Nielsen den ned til bodøgutten Fredrik Bjørkan som banket ballen inn fra kort hold til 2-2 og det tok fyr i bortesvingen.

Mindre fyr ble det ikke et nytt kvarter senere da samme mann satt fart ned langs sidelinjen, inn forran mål ser han et kjent fjes og en annen bodøværing. Bjørkan sender da ballen hardt inn forran mål hvor Casper Øyvann står plassert på rett tid og på rett sted, riktig nok i feil drakt, men like så bredsier han den inn til 2-3 til de helgule. Her antar vi alle bodøværingene i Molde innerst inne var glade.

Gleden ble riktig nok kortvarig når hjemmelagets Brevik fikk ballen på 25 meters hold og valgte å sette inn en kandidat til årets scoring og 3-3.

Det kunne blitt flere scoringer, men det ble ikke det og Bodø/Glimt tar det viktige poenget de måtte ha med seg hjem fra Molde.

Brann vant som forventet i Skien, og dermed er nå Bodø/Glimt og Brann likt på poeng med tre kamper igjen å spille. Glimt har betydelig bedre målforskjell.

For Glimt så venter Fredrikstad hjemme neste serierunde, før de skal spille mot de to bunnlagene Odd og Lillestrøm. Brann møter Molde, Lillestrøm og Viking i sine tre siste kamper.

Før Fredrikstad er det ny europakamp for Glimt når Qarabag gjester Aspmyra førstkommende torsdag, den hører du som vanlig direkte på Radio 3.

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Bjørkan

Glimt sliter virkelig i dag, men Bjørkan stepper opp når man trengte det som mest! Først fikk han satt inn utligningen før han er dirifent og siste glimtspiller på 2-3. Har vært god offensiv store deler av sesongen Bjørkan, men i dag viser han virkelig klasse med «to» scoringer.



2: Ulrik Saltnes

Også han preges av et svakt Glimtlag, men gjør jobben og er på rett sted til rett tid når han setter inn Glimts første. Må av med skade i sluttminuttene, trolig ingenting alvorlig og er klar igjen på torsdag.



1: Omar Elabdellaoui

Egentlig har vi jo mest lyst til å gi det siste poenget til bodøgutten Øyvann som satt inn Glimts siste, men for å være litt seriøse så fortjener Omar ett poeng i dag. Har ikke spilt en tellende fotballkamp på 460 dager, men kommer inn i pausen og fortsetter akkurat der han slapp i Galatasaray. En enorm ro, passningssikker og smart. Mange hadde nok avskrevet Omar som Glimtspiller nå som han er inne i sine siste to måneder med kontrakt, men han kan bli en viktig brikke på tampen av sesongen.



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

26 Patrick Berg

25 Nikita Haikin

22 Jostein Gundersen

21 Jens Petter Hauge

20 Fredrik Bjørkan

17 Ulrik Saltnes

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

9 Håkon Evjen

7 Sondre Brunstad Fet

6 Odin Bjørtuft

6 Villads Nielsen

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

3 Andreas Helmersen

3 Phillip Zinckernagel

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Omar Elabdellaoui

1 Kasper Høgh

Avisa Nordlands Stian Høgland var på plass på Aker Stadion og tok en prat med blant annet Patrick Berg og Fredrik Bjørkan etter kampslutt. Slik oppsummerte bodøguttene toppkampen:

Intervjuene i sin helhet og flere reaksjoner finner du på an.no.