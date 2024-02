Fikk med seg godt resultat fra Amsterdam

Godt resultat til tross, dette føles ut som et ran på åpen dag og særdeles ufortjent at man ikke reiser hjem med en seier.

Bodø/Glimt tok føringen etter kun 17. minutter da Albert Grønbæk lurte hele forsvarslinja til Ajax og satte inn 0-1.

Tross store sjanser til begge lag sto det seg til pause.

Men Glimt og Grønbæk var ikke ferdige. Etter 63. minutter falt ballen beleilig nok igjen til Grønbæk som nok en gang straffet Nederlenderne knallhardt og satte inn 0-2.

Det så lenge ut til å bli sluttresultatet men helt på tampen ble vi vitne til noe som kunne ligne en liten skandale.

Ajax sin kraftspiss Brobbey gikk i bakken etter en enkel touch fra Bjørtuft og dommeren pekte på straffemerket. Etter det som kunne se ut som VAR skulle sjekke om straffen skulle stå eller ikke endte det opp med at dommeren i tillegg ga det røde kortet til Bjørtuft.

Ajax satt straffen i mål og fikk også en gavepakke med syv minutters tilleggstid av dommerteamet. Det utnyttet de også og nesten det siste sparket på ballen i kampen satt de i mål og det ender 2-2 i Amsterdam.

Et godt resultat men det føles fryktelig urettferdig.

Tross det som føles urettferdig klarte spillerne å se det positive med å få med seg et uavgjortresultat fra Nederland. Vi tok en prat med to debutanter etter kampslutt.

Jostein Gundersen leverte en solid prestasjon som midtstopper, dette sa han etter kampslutt:

Kjetil Haug så lenge ut til å få en skikkelig drømmedebut, men måtte til slutt hente to baller ut av eget nett. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Albert Grønbæk

Aldri noen tvil, for en kamp av den danske dynamitten. Glimt gjorde lurt i å takke nei til de 120 millionene som ble bydd for Grønbæk i vinter. Dette vidunderbarnet er verdt minst en milliard! To elegante scoringer i dag og en meget bra kamp.

2: Kjetil Haug

Til tross for en kjedelig avslutning på kampen, og kunne kanskje avverget 2-2 så gjør han en enorm debut. Har flere matchvinnerredninger gjennom kampen, blant annet skudd fra Akpom i første omgang. Sikker i avgjørelsene sine og god i posisjoneringen.

1: Jostein Gundersen

Også denne mannen leverte en solid debut, og man kan jo undre seg om Glimt hadde holdt nullen hvis Gundersen hadde holdt ut 90 minutter. Men måtte dessverre gi seg før den tid, vi har uansett gjort et skikkelig kupp ved å hente denne stopperkjempen til oss. God kontroll på spisskjempen Brobbey.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Dette var årets første kamp og dermed er stillingen så langt enkelt og greit:

3 Albert Grønbæk

2 Kjetil Haug

1 Jostein Gundersen