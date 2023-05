Fikk revansjen

Med et surt cuptap i minne var det et revansjesugent Glimt som entret åråsenmatta.

Likevel ble det en førsteomgang som kunne gjenspeile forrige oppgjør med et Lillestrøm som nøytraliserte Glimt.

Heldigvis våknet beistet på topp for Glimt i pausen.

Faris Pemi har ikke hatt drømmestarten på karrieren i Bodø, men borte mot kanarifuglene løsnet det endelig.

Etter 52. spilte minutter raget Pemi høyest og stanget Glimt i ledelsen.

Men så skjedde det noe rart. Omar Elabdellaoui markerte til benken at han var ferdigspilt for dagen like før timen. Brice Wembangomo ble samtidig tilkalt fra oppvarming for å komme inn. Bodø/Glimt får corner og Omar går av banen, men dommer Rohit Saggi lot ikke Brice komme inn.

Glimt ble dermed nødt til å ta corneren og spille i undertall. Lillestrøm gikk rett opp i angrep og utnyttet overtallet, hvor en helt umarkert Adams fikk stange inn 1-1.

På dette tidspunktet måtte vi spørre oss selv om dommer Rohit Saggi hadde satt penger på hjemmeseier?

Heldigvis etter at Lillestrøm fikk utligningen sin med god hjelp av dommeren fikk omsider Brice Wembangomo komme inn for Glimt, og det tok ikke lang tid før de helgule svarte igjen.

Ti minutter senere, og nok en gang Faris Pemi som raget høyest i feltet, stanget inn sin andre scoring på hodet, som sendte borteseksjonen til himmels.

Det ble også sluttresultatet, dermed fikk Glimt sin revansj, og tar tre nye poeng som gjør at Bodø/Glimt stadig befester sin posisjon på toppen av tabellen.

Radio 3-børsen:

3: Faris Pemi

Endelig løsnet det for bautaen på topp for Glimt! To skikkelige kraftspiss-scoringer med knallsterke headinger i mål. Knuste LSK-stopperne i duellene. Vi får virkelig håpe at dette bare er starten for Pemi og at det er mer i vente!

2: Fredrik Bjørkan

Har vært svært god på venstrebacken de siste kampene, men i dag var det nesten ekstremt, kanskje ekstra tent av landslagssjefen på tribunen. Måten han drar av lillestrømspillerne og setter opp offensive farligheter på er nesten unikt. God kontroll defensivt også.

1: Albert Grønbæk

Ny god kamp fra dansken. Slet som resten av laget å få til det store i første omgang, men våknet virkelig i den andre. Kommer seg til flere farligheter, ikke redd for å skyte. Assist på 1-2.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Albert Grønbæk 10

Amahl Pellegrino 6

Odin Bjørtuft 6

Patrick Berg 4

Hugo Vetlesen 4

Adam Sørensen 4

Faris Pemi 3

Nino Zugelj 3

Fredrik Bjørkan 2

Runar Espejord 2

Brice Wembangomo 1