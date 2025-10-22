Før Galatasaray – Bodø/Glimt i Champions League

I denne saken får du det du trenger å vite før Bodø/Glimt sitt storoppgjør mot den Tyrkiske giganten Galatasaray i Champions League.

Vi skal høre fra Jens Petter Hauge og Kjetil Knutsen, hva de hadde å si før kampen og vi skal lære litt mer om motstanderen Galatasaray.

Det er første gang disse to klubbene møter hverandre, to klubber om har møtt flere lag fra motstanderen sitt land tidligere men for første gang hverandre. For Galatasaray blir Glimt den fjerde norske motstanderen deres i en offisiell kamp etter å ha møtt Rosenborg, Tromsø og Molde tidligere.

I 1998 møtte løvene fra Tyrkia Rosenborg i gruppespill i Champions League. Begge lagene vant 3-0 på sine respektive hjemmebaner.

I 2005 var det Tromsø sin tur å måle krefter med den Tyrkiske storklubben og her kom faktisk polkatrøyene best ut etter å ha vunnet 1-0 hjemme og spilt 1-1 i Istanbul i det som den gang het Uefa-cupen. Tromsø er dermed fortsatt det eneste norske laget som har tatt poeng borte mot Galatasaray, og hvis Glimt ikke gjør det samme kan man vel garantere å få høre det fra våre rivaler lengre nord.

Så sent som i 2023 var sist gang Galatasaray spilte i Norge. Da gjorde de kort prosess mot Molde i Champions League Play Off og vant 2-3 i Norge og 2-1 hjemme.

Bodø/Glimt på sin side har altså møtt Besiktas og Trabzonspor tidligere med nå tre strake seiere mot bykonkurrenten Besiktas som man har møtt hele fem ganger nå. Det er viktig selvtillit de helgule må ta med seg inn i denne kampen. Glimt tapte begge kampene mot Trabzonspor i 1996.

Galatasaray er kjent for sin voldsomme atomsfære og ivrige supportere. Det er noe både Kjetil Knutsen og Jens Petter Hauge var oppmerksomme på dagen før dagen. Hør hva de hadde å si om kampen og det som venter her:

Det er to spillere som har spilt for begge disse to klubbene.

Badou (Papa Alioune) Ndiaye — spilte for Bodø/Glimt (lånt 2012, deretter fast 2013–2015) og senere for Galatasaray (signert august 2017; også lånt tilbake 2018–19).

Omar Elabdellaoui — spilte for Galatasaray (2020–2022) og kom så til Bodø/Glimt (kontrakt fra desember 2022 → spilte 2023–2024).

Til slutt avslutter vi med noen funfacts om motstanderen. Her er fem punkter du kanskje ikke visste om Galatasaray:

Kallenavnet “Aslanlar” betyr løvene – Galatasaray blir ofte kalt Aslanlar (Løvene) på grunn av klubbens kampånd og tøffe spillestil. Maskotten deres er også en løve, men den har ikke alltid vært det!

– Bonusinfo: Maskotten var opprinnelig en hane – ikke en løve! Før løven ble symbolet på Galatasaray, brukte klubben faktisk en hane som uoffisiell maskot på 1920-tallet. Den ble valgt fordi hanen symboliserte kampvilje – men etter hvert ble løven sett på som mer fryktinngytende.

Den første tyrkiske klubben som vant et europeisk trofé – Galatasaray vant både UEFA-cupen og UEFA Super Cup i år 2000, etter å ha slått Arsenal og deretter Real Madrid. Ingen annen tyrkisk klubb har gjort det samme.

Klubben ble startet på en skole – Galatasaray ble grunnlagt i 1905 av elever ved Galatasaray Lisesi (Galatasaray videregående skole) i Istanbul. Derfor har klubben sterke historiske bånd til utdanning og intellektuell kultur.

Derbyet mot Fenerbahçe er ett av verdens mest intense – Rivaliseringen mellom Galatasaray og Fenerbahçe, kjent som “The Intercontinental Derby”, deler Istanbul i to. Kampene er kjent for sin lidenskapelige atmosfære og spektakulære tribuneliv.

– Bonusinfo: Supporterne kastet appelsiner på banen

På 1980-tallet, under en kamp mot Fenerbahçe, begynte noen Galatasaray-fans å kaste appelsiner på banen for å gjøre narr av motstanderens gule drakter – som ble sammenlignet med appelsiner. Siden da har “appelsin” vært et humoristisk stikk mellom fans.

Har hatt verdensberømte spillere og trenere – Gjennom årene har stjerner som Gheorghe Hagi, Didier Drogba, Wesley Sneijder, og Fatih Terim (legendarisk trener) vært sentrale i klubbens suksess og internasjonale profil.

– Bonusinfo: Fatih Terim har et “hellig” skjerf

Den legendariske treneren Fatih Terim skal ha et bestemt skjerf han bruker i avgjørende kamper – fansen kaller det “terim tılsımı” (Terims amulett). Når han har det på, sier mange at Galatasaray “aldri taper”.

Så får vi håpe Fatih Terim har et helt vanlig skjerf når det braker løs klokken 18:45 norsk tid. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på Radio 3 Bodø.