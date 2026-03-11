Før kampen: Bodø/Glimt – Sporting

Bodø/Glimt skal ut i sin til nå største kamp i historien, 8-deltsfinale i Uefa Champions League venter og på motsatt banehalvdel står Sporting CP fra Portugal. Her er vår før kamp-sak.

Det er bare de aller beste i verden som får oppleve sluttspill i Champions League, og nå er Bodø/Glimt godt inne i den varmen. I vår før kamp sak skal vi som vanlig høre fra spiller og trener, bli bedre kjent med motstanderlaget og se på innbyrdes statistikk.

Funfacts

Her kommer fem fakta du kanskje ikke visste om Sporting, og som du kan briljere med på kampvors før kampen:

Løvene

Sporting sin maskot er en løve, logoen har en løve i seg og laget kalles derfor for Leões. Det er dermed ingen tvil om at klubben har et tett bånd med det majestetiske dyret, men på 60-tallet tok de det litt vel bokstavelig. Da hadde klubben faktisk en levende løve som maskot ved spesielle arrangementer. Den ble vist fram før kamper og på klubbarrangementer – ganske surrealistisk for et fotballag.

2. Talentfabrikk

Sporting sitt akademi har produsert spillere som Cristiano Ronaldo, Luís Figo og Bruno Fernandes. To av dem Ballon d’Or-vinnere, noe bare noen få klubber i verden kan skryte av.

3. Grønn

Sporting spiller i grønne og hvite drakter, med logo i samme farger, det er ikke tilfeldig. Sporting valgte grønt fordi grunnleggerne mente fargen symboliserte håp og fremtid. Fansen kaller derfor ofte klubben for “Esperança Verde” – det grønne håpet. Favorittlaget til MDG dette kanskje.

4. Mer en fotball

Da klubben ble grunnlagt i 1906, var filosofien at spillerne skulle være allround-idrettsutøvere. Mange av de første spillerne konkurrerte også i friidrett, sykling og cricket for klubben.

5. Blant de største i Portugal og rivaleriet

Sporting er en del av Portugals “Big Three” sammen med FC Porto og SL Benfica. Kampene mot SL Benfica kalles “Derby de Lisboa” og er blant de heteste i Portugal. Arenaene til disse to lagene ligger bare et steinkast unna hverandre. Disse tre er også de mest suksessfulle klubbene i landet hvor de stort sett deler ligatittelen dem i mellom og alle tre har vunnet ligaen mange ganger. Sporting vant også Cupvinnercupen i 1964 – klubbens største europeiske triumf.

Innbyrdes

Det er første gang disse to lagene møter med hverandre, men Bodø/Glimt har fått gode erfaringer mot portugisisk motstand tidligere. Glimt har møtt to unike portugisiske lag før Sporting, en hjemme og en borte, begge med seier.

Første seier kom i Europa League 24/25 sesongen hvor Bodø/Glimt vant 3-2 hjemme mot Porto etter en thriller som nok blir husket best for Jens Petter Hauge sin sinnsyke prestasjon, samt at Glimt snudde kampen med en spiller mindre. Bare en måned senere kom neste seier da de helgule vant 1-2 borte mot Braga, der Villads Nielsen ble den utenkelige matchvinneren på overtid.

Sporting har vært i Norge og møtt norsk motstand en gang tidligere, hvor de feide Rosenborg av banen. Det var i gruppespillet i Europa League 2019. Portugiserne vant 1-0 hjemme, og 0-2 borte hvor nevnte Bruno Fernandes sto for en av scoringene.

Det er ingen spillere som har spilt offisielle kamper for begge klubbene. Men Portugisiske Joshua Silva var innom Bodø/Glimt i 2015, og fikk en cupkamp før kontrakten ble terminert. Han spilte i Sporting sitt akademi i ungdomsårene.

Det finnes såvidt vi kan se heller ingen norske spillere som har spilt for Sporting. Noe av grunnen er at de i likhet med Glimt satser mye på egenutviklede spillere og at stallen deres i hovedsak som regel består av portugisere og sør-amerikanere med noen hederlige unntak.

Dette sa de før kamp

Odin Bjørtuft og Kjetil Knutsen møtte pressen før storoppgjøret. Dette hadde de å si før det braker løs på Aspmyra:

Dommeren og været

Slovaken Ivan Kružliak (41) er oppsatt som dommer i kampen. Han har tidligere dømt tre kamper med Glimt i europeiske turneringer. Den siste var i Champions League-gruppespillet i september 2025, da Bodø/Glimt spilte 2–2 mot Tottenham på Aspmyra. Han dømte også Glimts 2–1-seier mot Røde Stjerne i Champions League-kvalifiseringen i august 2024 og Conference League-oppgjøret mot AZ Alkmaar i mars 2022, som endte 2–2 etter ekstraomganger og Glimt avanserte.

Det er forhåndsvis mildt til å være Bodø i mars. Temperaturen under kamp blir rundt 7 grader, og forventet opphold. Litt for pent vær får vi vel si, men grunnlag for en god kamp.

Avspark er klokken 2100 onsdag 11. mars, og du hører selvfølgelig kampen direkte med masse engasjement på DIN lokalradio. Returen spilles om en uke i Lisboa den 17. mars, da med avspark 18:45, som du så klart også hører direkte på Radio 3.