Før kampen: Roma – Bodø/Glimt

Vi er på plass i Roma og klare til de helgule nok en gang møter AS Roma, denne gangen i deres egen storstue Stadio Olimpico. Kampen hører du direkte på Radio 3 Bodø torsdag klokken 21 med sendestart fra stadion klokken 20.

I dagene før kampen har vi tatt temperaturen på byen. Her finner du alt innhold før kampen, blant annet pressekonferansen, treningene og intervjuer gjort med Glimt og Roma-supportere.

Vi har også laget egen reiseblogg som vi daglig publiserer her.

Kampdag -1: Supporterprat

Det er solgt over 1500 billetter til borteseksjonen mellom Roma og Bodø/Glimt. Dagen før dagen er det tre fulle charterfly på vei fra Bodø til den Italienske hovedstaden.

Noen supportere har derimot allerede ankommet den evige stad. Vi kom i kontakt med Jan-Kristian Evjen som sammen med kjæresten sin er på kombinert kjæreste og fotballtur i Italia.

– Vi feirer bursdagen til samboeren min også var det jo helt greit at Glimt også skal spiller her slik at vi får med oss kampen.

En annen glimtsupporter som er på tur i Roma er Elisabeth Carlsen som har fulgt glimt i mange år, men aldri trodd hun skulle få oppleve noe slikt.

– Jeg har minner fra mange år tilbake jeg var på kamp med faren min, men at vi skulle sitte her i Roma for å dra på kamp hadde jeg aldri trodd, sa hun til oss i Roma.

Hør praten med henne her:

Hele intervjuet med Jan-Kristian kan du høre her:

Kampdag -1: Reiseblogg dag 1

Daglig oppdaterer vi hvordan livet i den Italienske hovedstaden er og hva siste nytt på glimtguttene er. Hør den første reisebloggen her.

Kampdag -1: Offisiell trening

Glimt holdt offisiell trening dagen før kampen hvor femten minutter av den var åpen for presse.

Her kan du se video fra treningen til Bodø/Glimt med en liten omvisning av stadion.

Kampdag -1: Pressekonferanse

Bodø/Glimt holdt pressekonferanse dagen før kamp, den kan du se her.