Før Manchester United – Bodø/Glimt

Torsdag er det duket for en av Bodø/Glimts største kamper så langt når storlaget Manchester United står på motsatt banehalvdel.

Radio 3 Bodø er selvfølgelig på plass i Manchester og her kan du finne reportasjer og siste nytt før det braker løs på Old Trafford.

Før kampen er det de helgule fra nord som ligger best an på tabellen. De helgule har slått de to portugisiske lagene Porto og Braga med henholdsvis 3-2 hjemme og 1-2 borte, så ble det uavgjort borte i Belgia mot Union, og hjemme på Aspmyra gikk Glimt på en stor smell når de tapte mot Qarabag.

Manchester United på sin side har spilt tre uavgjorte kamper mot Porto, Twente og Fenerbache, før de fikk sin foreløpig eneste seier mot PAOK da de vant 2-0 hjemme.

Det gir United en 15. plass på tabellen med seks poeng, Glimt er hakket foran på 12. plass med sine syv poeng.

Som vanlig i Europa League er det pressekonferanse og trening på stadion dagen før dagen. Vi var på plass og her kan du se noen klipp fra Old Trafford når Bodø/Glimt fikk sjekke ut gressmatta dagen før det braker løs.

På pressekonferansen deltok Nikita Haikin og Kjetil Knutsen. Det ble snakk om hvilken stor opplevelse dette var, og det ble også snakk om den store mengden nordlendinger som skal innta balløya og etter hvert drømmenes teater.

Utdrag fra pressekonferansen kommer her.

Vi sendte direkte fra Old Trafford på Bodø/Glimt sin trening dagen før dagen.

Her kan du se sendingen vår direkte fra Old Trafford.

Kampen hører du direkte på Radio 3 fra Manchester. Avspark er 21:00 norsk tid, 20:00 lokal tid.