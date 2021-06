Bodø/Glimt gikk på et skuffende 0-2 tap hjemme mot Molde, det er det første tapet for Bodø/Glimt på hjemmebane på over to år.

Fotballfesten og toppkampen med 2000 tilskuere for Bodø/Glimt ble ikke slik man hadde ønsket. Slik oppsummerte kaptein Patrick Berg kampen.