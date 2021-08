Fortsatt best i Nord

Bodø/Glimt flyver høyt om dagen etter avansement i Europa, nå var det lillebror sin tur og oppleve de helgules vrede. Dagen ble også kronet med tabelltopp for heltene fra Bodø.

Men det holdt på å gå helt galt for Glimt. For etter en målløs førsteomgang var det Tromsø som tok ledelsen på hjemmebane, både en og to ganger. Siste gang var det også glimtspiller som er på utlån til Tromsø, Isak Amundsen, som sendte hjemmelaget i føringen.

Men først fra Pellegrino og etterpå fra Ulrik Saltnes svarte Glimt på begge scoringene til «gutan». Sistnevnte var heldigvis for Glimt ikke ferdig og etter en kremscoring rundt 70 minutter spilt avgjorde Brønnøyværingen tre minutter før full tid og 2-3 til Glimt.

– Det var deilig, det var en litt vanskelig kamp for oss og kommer inn med mye mindre energi enn dem etter kampen på torsdag. Alikevel er vi best og det er deilig, oppsummerte Ulrik Saltnes som ble den store helten i dag til Eurosport.

En ekstra bonus for de helgule var at Molde tapte mot Kristiansund, dermed går Bodø/Glimt forbi og troner nå på tabelltopp.

AN’s Freddy Toresen var på plass på Alfheim og tok en prat med Kjetil Knutsen, samt Amahl Pellegrino og Patrick Berg etter kampslutt. Hør hva de hadde å si her:

Det er nå landslagspause for de helgule. Neste kamp er hjemme mot Odd 12. september, den hører du selvfølgelig direkte på Radio 3.