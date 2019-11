Fra himmel til helvete for Glimt

Bodø/Glimt hadde muligheten til å gjøre noe historisk på Lerkendal, og det så lenge ut til at de skulle klare det, men en helsvart andreomgang ødela kvelden for Glimt.

Glimt har aldri noen gang tatt 6 poeng mot Rosenborg i løpet av en sesong, det så lenge ut til at de skulle klare det i kveld, men en straffe og en overtidsscoring for RBK gjorde at Glimt dro hjem med null og niks.

Det var hjemmelaget som tok ledelsen i førsteomgang etter et hjørnespark, men så våknet Jens Petter Hauge.

Kanten til Glimt fikk ballen på siden, og prøvde å komme seg forbi målscorer Reginiussen, der ble han lagt i bakken og fikk straffe. Den tok han selv på lekkert vis hvor han sendte Hansen feil vei og satt utligningen inn.

Samme mann doblet også ledelsen for gjestene da han litt etter halvtimen fikk et nydelig innlegg fra Zinckernagel som han headet i kassa og plutselig var Glimt i ledelsen i 2-1 som også var pauseresultatet.

Andreomgang startet akkurat som første med et smell, og med to gjevngode lag. Dessverre for gjestene fra Bodø var ikke marginene på deres side i dag.

Helland kom inn for Rosenborg og markerte seg etter kort tid hvor han dro seg forbi Konradsen som spilte back for anledningen i Bjørkan sitt fravær, han kommer ikke til å gå ut fra denne kampen med en god følelse ettersom han la Helland i bakken og straffe til trønderne. Akkurat som Hauge tok han den selv og satt ballen i nettet.

Avslutningen av kampen endte på verst mulig vis for Glimt ettersom det ble lagt til hele fem minutter, og på overtid av overtiden fikk Lundemo hos Rosenborg litt rom til å sende avgårde en avslutning som gikk i stolpen og i mål, uttakbart for Friedrich som til tross for at han måtte hente ballen ut av målet tre ganger hadde et nærmest upåklagelig kamp, kanskje til og med årbeste fra brassen.

Med det taper ikke bare Glimt poeng i medaljekampen, Rosenborg er også nå rett bak Glimt med bare tre poeng, forran dem ligger Odd to poeng bak.

Nå kommer det en landslagspause for Glimt, men etter det er det Kristiansund som gjester Aspmyra og det blir en særdeles viktig kamp for Bodø/Glimt. Du hører også den direkte på Radio 3.

Kjetil Knutsen var naturlig nok lite fornøyd etter kampslutt, han mente blant annet at det ikke var straffe til Rosenborg og at Søderlund burde vært utvist. Hør praten med han her:

Heller ikke Marius Lode hadde så mye å glede seg over etter kampslutt og beskrev en laber stemning i garderoben etter kampslutt. Han kom riktig nok med gode nyheter etter at han ble tatt av med skade og friskmeldte seg selv til det viktige oppgjøret hjemme mot Kristiansund om to uker. Hør praten med Marius her: