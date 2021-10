Frarøvet to poeng av skandaledømming

Før bortekampen mot CSKA Sofia i Bulgaria ville nok de fleste glimtsupporterne sagt at de er fornøyde med ett poeng. Etter kampslutt er lyden en helt annen.

For etter en nokså kjedelig kamp som lenge så ut til å ende målløst og med poengdeling fikk et skikkelig drama på tampen.

Men skandaledømmingen startet allerede midt i første omgang hvor Alfons Sampsted ble brutalt taklet bakfra av vingen til bulgarerne. En takling det luktet rødt kort på lang vei, men den latviske kamplederen nøyet seg med å gi det gule kortet.

Like før den høydramatiske avslutningen var det Ulrik Saltnes sin tur til å få et møte med knallharde bulgarere. Brønnøyværingen gikk i bakken og ble bært av banen, som han etter hvert måtte forlate med krykker og mister kampen mot Stabæk på søndag. Her fikk ikke Bodø/Glimt en gang frispark.

Men situasjonen som sitter igjen på alles lepper etter kampslutt. Den skjedde helt på tampen av overtiden.

Ola Solbakken spilte vakkert gjennom Alfons Sampsted som prikket et innlegg rett på pannebrasken til Erik Botheim, som stanget inn scoring på overtid.

Den latviske dommeren var derimot ikke like imponert og dømte, til fullstendig vanntro for alle de gule, frispark mot Botheim og annulerte scoringen.

TV-bildene visste en Botheim som gruste CSKA-backen i lufta og Bodø/Glimt sine spillere og trener Kjetil Knutsen stormet til dommeren da han like etter blåste av kampen for å konfrontere kamplederen.

Viasat som har rettighetene til å vise Bodø/Glimt sine kamper i Conference League var også enige om at dømmingen til latvieren var helt bak mål.

– Det er en skandale, Botheim er sterk i lufta og knuser han i duellen, det er rett og slett skandale, sa Uwe Røsler i viasat sitt studio etter kampen.

– Om det der er frispark skulle det også vært straffe til Glimt om det hadde vært motsatt, jeg skulle likt å sett dommeren gitt straffe på det der, fulgte Pål Andre Helland opp med.

Også Kjetil Knutsen som ble intervjuet av Jan Åge Fjørtoft etter kampslutt kunne ikke tro hva han akkurat hadde sett.

– Jeg har ikke sett det i reprise enda men det føltes som at det var feil dømt og at vi skulle hatt scoring der, sa han til Viasat sin utsendte reporter.

– Jeg løp på meg en strekk til uten nytte når jeg feiret, jeg sa til dommeren at det er en katastrofe, fulgte han opp med.

Også Radio 3 som kommenterer alle Bodø/Glimt sine kamper var helt sjokkerte når dommeren annulerte Botheim sin scoring.

Her kan du hørte hvordan det hørtes ut på vår direktekommentering av kampen når vi først trodde Glimt hadde scoret på overtid:

Neste kamp for de helgule er allerede på søndag borte mot Stabæk. Også den hører du direkte her på kanalen.