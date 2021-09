Full pott i Stavanger

Etter en stor prestasjon i midtuka mot Zorya så var det nødvendig for Glimt å vinne mot Viking for å ta tilbake tabelltoppen i Eliteserien.

Da var de også avhenigig av hjelp fra Vålerenga som spilte mot Molde samtidig. I starten av kampen så det mørkt ut da Viking tok ledelsen tidlig.

Lyspunktet for Glimt var at hovedstadslaget hadde overtaket mot Molde i Oslo.

I andre omgang var det derrimot kun Glimt det handlet om. Brede Moe tuppet inn utlingningen etter 67 minutter spilt. Rundt 10 minutter senere var det selvfølgelig Amahl Pellegrino som nok en gang tryllet fram en kunstscoring og brasset inn 1-2.

Prikken over i’en sto Botheim for når han satt inn 1-3 i et åpent bur på overtid som ble sluttresultatet.

– Veldig artig kamp, bølget mye fram og tilbake og det viser at vi har ei sterk gruppe når vi klarer å komme tilbake for å snu det oppsummerte Patrick Berg etter kampslutt.

– Ekstremt deilig, alle seiere smaker godt men det smaker ekstra godt med en god kamp på torsdag og så denne. Som en Brynegodt er det ekstra godt å komme hit å vinne sa Marius Lode til Eurosport etter kampslutt.

Neste kamp for Bodø/Glimt er hjemme mot Vålerenga neste søndag og den hører du også direkte på Radio 3 Bodø.