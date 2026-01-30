Gjensyn med San Siro og Italia venter for Glimt

Bodø/Glimt klarte å ta seg videre på mirakuløst vis i Champions League, nå er neste hinder klart.

Det sto mellom den spanske giganten Real Madrid eller Inter fra Italia for de helgule.

Nå er det klart at det blir en ny tur til landet Glimt har reist flest ganger i europasammenheng, og et gjensyn med erverdige San Siro.

Bodø/Glimt trakk Inter fra Milano i denne play-off til sluttspillrunden, også kalt 16-deltsfinale.

Hjemmekampen spiller Bodø/Glimt først og tar dermed i mot Inter på Aspmyra 18 februar. Returen spilles i Italia uken etter den 24 februar. Begge kampene har avspark klokken 2100.

Skulle Glimt klare det historiske å ta seg videre herfra venter Manchester City eller Sporting i neste runde.