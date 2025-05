Gjestene fikk VAR hjelp og tok med seg alle poengene

Bodø/Glimt var i dytten etter en enorm kamp mot Rosenborg sist, men mot serieleder Viking ble det tøft.

Det startet i midlertid bra for Bodø/Glimt, som raskt tok initiativet i kampen. Det første kvarteret hadde Glimt bortimot 90% ballbesittelse og brant blant annet en enorm sjanse med Blomberg.

Etter 25. minutter traff i midlertid Blomberg bedre, ikke på mål, men rett på pannebrasken til Kasper Høgh som banket inn 1-0 til de helgule.

Dessverre skjedde det som ofte har skjedd før at Glimt blir ufokuserte når de har tatt ledelsen. For bare tre minutter senere utlignet gjestene ut av ingenting med et innlegg som gikk forbi alt og alle og lurte seg til slutt i lengste hjørne til 1-1.

Bodø/Glimt var heldigvis ikke ferdige. Like før pause fikk de helgule et hjørnespark. Patrick Berg la ballen på bakerste stolpe hvor Jostein Gundersen lurte, han headet først ballen i en Viking-spiller før den falt ned til beina hans og han kunne bredside Glimt i føringen igjen.

Dermed ledet de helgule 2-1 til pause.

Dessverre skulle Gundersen være mer involvert i kampen men på feil grunnlag.

Litt etter timen var passert var stopperen uheldig da han og en Viking-spiller løp i hverandre og dommer dømte frispark til Viking like utenfor 16-meter streken.

Men etter hele fire minutter med venting skjedde noe uventet. Dommeren får beskjed av VAR å gå bort til skjermen, og med VAR-hjelp blir utrolig nok Jostein Gundersen sent av banen i det som må være verdens billigste røde kort av dommer Hagenes.

Samme Hagenes som forøvrig fradømte Glimt et soleklart straffespark i cupfinalen mot Molde, og etterpå feiret med Moldesupporterne.

Med solid VAR-hjelp og en mann mer snudde ting raskt for gjestene. 2-1 ble til 2-2 og deretter 2-3 og til slutt 2-4 som ble sluttresultatet i Bodø.

Det positive er at det er ny kamp allerede på søndag borte mot tabelljumbo Haugesund og mulighet å reise seg igjen allerede da. Den kampen hører du som vanlig på Radio 3.

Vi tok en prat med både helt og syndebukk Jostein Gundersen etter kampslutt. Gundersen var enig i at det var et svært billig rødt kort han fikk av VAR. Dette hadde han å si til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Veldig god start på kampen fra Berg, vinner det meste av dueller på midten og styrer mye av spillet. Noen lekre tofotsfinter og dragninger i løpet av den første timen. Klarer i likhet med resten av laget ikke å berge poeng da VAR tok en mann fra Glimt.

2: Jostein Gundersen

Helt og syndebukk i dag, sender Glimt i føringen like før pause men blir dessverre syndebukk da han får et billig rødt kort av VAR. Får dermed litt sympatipoeng hos oss i dag, ble forøvrig også kåret til dagens Glimtspiller av juryen.

1: Kasper Høgh

Stanget Glimt i føringen etter 25. minutter. Kunne satt fler i dag, men kommunikasjonen med Blomberg satt ikke helt som gjorde at løpene hans sjeldent ble timet rett med innleggene.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

17 Ulrik Saltnes

13 Patrick Berg

12 Nikita Haikin

11 Fredrik Bjørkan

8 Jostein Gundersen

7 Håkon Evjen

4 Sondre Brunstad Fet

4 Fredrik Sjøvold

4 Kasper Høgh

3 Odin Bjørtuft

3 Jens Petter Hauge

3 Ole Didrik Blomberg

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo