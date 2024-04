Gjorde Lerkendal til egen lekegrind

Det å ta med tre poeng hjem fra Trondheim har vært alt annet enn noe vanesak for de helgule, men i kveld virket det som de aldri har gjort annet.

For det var aldri noen tvil på hva intensjonen til de helgule var denne aprilkvelden, og gjestene fra Bodø gikk rett ut i angrep.

Kasper Høgh spilte sin første kamp fra start i Bodø/Glimt-drakt og brukte ku seks minutter til å takke for tilliten. Fikk en fantastisk ball fra Jostein Gundersen som han iskaldt tok ned og plasserte bak en utspilt Tangvik i Rosenborg-buret.

I etterkant av kampen kan det diskuteres om enkelte av dommerne hadde RBK-trøye under dommerdrakten, blant annet kan det diskuteres med assistentdommeren som ville annulere scoringen for offside. Men etter en tre minutter lang VAR-sjekk viste det seg at scoringen var helg grei den og den sto seg.

En liten halvtime senere skulle Glimt få tidenes gavepakke av hjemmelaget, Tangvik satt raskt i gang til Selnæs som gjorde et dårlig touch og ballen snappet Zugelj opp som gjorde ingen feil og banket ballen bak en utspilt Rosenborg-keeper.

Det ble også stillingen til pause, til stor glede for de over tusen tilreisende.

Glimt startet like godt i andre omgang som i første, Fredrik Bjørkan snappet opp ballen utenfor hjemmelaget sin 16-meter og spilte vakkert gjennom Albert Grønbæk som kranglet ballen til 0-3.

Like etter fikk Rosenborg noe som kun kan kategoriseres som et svært billig straffespark. Ole Sæter fikk endelig gå innenfor 16-meteren upresset og satte dermed inn 1-3.

Det ble riktig nok ikke noe mer enn et trøstemål og Glimt drar i land en solid 1-3 seier i Trondheim. Kun deres fjerde seier på Lerkendal på litt over 40 år.

Dermed fester Glimt sin posisjon på topp ytterligere og skaffer seg en liten luke ned til de under.

Jostein Gundersen leverte nok en strålende kamp i midtforsvaret, og nok en gang en lissepasning som førte til scoring. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Patrick Berg er godt kjent på Lerkendal etter barndommen, men i gult har han ikke hatt for vane og reise derfra med tre poeng, det kunne han gjøre med et stort glis i dag. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Kjetil Knutsen var også fornøyd med tre poeng på en historisk vanskelig bortebane. Dette sa han etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Jostein Gundersen

Norges beste midtstopper og enda litt til. Ikke nok med at han har full kontroll på Sæter og RBK sitt offensive kaliber, men har jo også en strøken pasningsfot hvor han gir vakre målgivende pasninger. Nå må landslaget være neste for Gundersen.

2: Fredrik Bjørkan

Han slutter liksom aldri å imponere Bjørkan, blir bedre og bedre for hver kamp nå. Vinner ball høyt og spiller vakkert gjennom Albert til 0-3. Full kontroll på både Reitan og Broholm og det hjemmelaget hadde å komme med.

1: Patrick Berg

Midtbanemaestroen fortsetter å direktere de vakreste toner på midtbanen. Styrer showet og er trygg defensivt og setter opp gode baller fremover.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

9 Fredrik Bjørkan

7 Patrick Berg

6 Jostein Gundersen

4 Albert Grønbæk

3 Ulrik Saltnes

2 Kjetil Haug

2 Brede Moe

2 Håkon Evjen

2 Fredrik Sjøvold

2 August Mikkelsen

2 Nino Zugelj

1 Nikita Haikin