Glimt fikk sølvet

Bodø/Glimt trengte kun ett poeng mot Molde for å sikre seg sølvet, men det ble Haugesund sin fortjeneste at sølvet kom til nord.

For Glimt klarte ikke å gjøre jobben mot Molde som gikk hart ut fra start. Hjemmelaget tok tidlig ledelsen 1-0. En kontroversiell hendelse like etterpå hvor Saltnes gikk i bakken alene med keeper burde nok ført til frispark og et rødt kort til Molde, men dommer Eskås vinket spillet videre.

Like etter doblet hjemmelaget ledelsen som også var stillingen til pause.

Glimt kom tilbake i andreomgang etter en nydelig scoring av Hauge, men etter Molde scoret både en og to ganger til var glimt avhengig av hjelp. Boniface fikk endelig scoringen sin som pyntet resultatet til 4-2, men moldenserne vant sin siste seriekamp.

Heldigvis gjorde Haugesund jobben og vel så det, og banket Odd hele 4-1, det gjorde at Glimt beholdt andreplassen og er vinnere av sølv i Eliteserien 2019.

Slik så det ut da spillerne fikk sølvmedaljen:

Publisert av Radio 3 Bodø Søndag 1. desember 2019

Hør intervju med Kjetil Knutsen, Ulrik Saltnes, Marius Lode og Håkon Evjen i den rekkefølgen her: