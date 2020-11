Glimt med knusende seier, men gullfesten ble utsatt i siste sekund

Bodø/Glimt har scoret seks mål i flere kamper i år, endelig ble sjuerspøkelse brutt. Dessverre ble festaften brått avsluttet etter en sen Molde-utligning.

Det ble så mange scoringer at denne artikkelen blir alt for lang om vi skal oppsummere alle. Derfor skriver vi kort og greit at Bodø/Glimt knuste tabelljumbo Aalesund hele 7-0 etter scoringer av Vetlesen, Saltnes, Solbakken, Junker og Bjørkan.

Halvspilt ledet Bodø/Glimt komfortabelt hjemme, samtidig hadde Viking en solid ledelse mot Rosenborg og Kristiansund en knapp ledelse borte mot Molde. Hadde det holdt seg slik hadde glimt vært seriemestere i 2020.

Det så også fryktelig lenge ut til at det skulle ende slik, for mens Glimt høvlet over Aalesund vant Viking komfortabelt over RBK og Kristiansund hadde lenge ledelsen i Molde.

Men i det 89 minuttet, ett minutt før slutt kom antiklimakset dessverre. Molde fikk en sen utligning og dermed må Glimt vente ytterligere to uker før de potensielt kan kalle seg seriemestere.

Fredrik Bjørkan fikk sin første scoring for sesongen. Slik oppsummerte han kampen:

Patrick Berg ble byttet ut i sluttminuttet og satt i garderoben og fulgte med både på lagkameratene sine og spenningen i Molde. Slik oppsummerer han dramaet:

Neste kamp og neste mulighet for Glimt til å sikre gullet er borte mot Strømsgodset 22. November.